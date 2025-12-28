El gran objetivo de la directiva del FC Barcelona es cerrar cuanto antes la renovación de Hansi Flick hasta 2028. Este es el principal argumento de la portada de SPORT en este último domingo de 2025. La continuidad del entrenador un año más de lo que tiene firmado hasta ahora se ha convertido en una prioridad, sobre todo pensando en las futuras elecciones a la presidencia del club y en que esta situación no condicione la planificación deportiva.

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 28 de diciembre de 2025 / SPORT.es

Hablando de objetivos, el central Nathan Aké suena como refuerzo blaugrana en el mercado de invierno. No obstante, su llegada no va a ser nada fácil y el Manchester City piensa pedir un traspaso por sus servicios. Habrá que estar atentos a lo que suceda en los próximos días.

En el Real Madrid también se piensa en posibles refuerzos, sobre todo si finalmente Vinícius Jr. abandona Chamartín. En este caso, la entidad que preside Florentino Pérez está dispuesta a lanzarse por el jugador del PSG Vitinha para incorporarle de forma inmediata.

La mayoría de campeonatos están parados estos días, pero la Premier League no descansa. El pulso en la zona alta continúa y los dos grandes aspirantes no fallaron. El Manchester City se impuso en el campo del Nottingham Forest por 1-2, mientras que el Arsenal de Arteta también se impuso por la mínima al Brighton (2-1).

Mientras, las miradas del mundo del tenis se pondrán esta tarde en Dubái, con la 'batalla de los sexos' en liza. Sabalenka y Kyrgios se retarán en la pista.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.