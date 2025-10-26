La portada SPORT de hoy, domingo 26 de octubre de 2025

El fútbol español se prepara para vivir una jornada decisiva con el enfrentamiento entre Real Madrid y Barça, un duelo que se disputará en el Santiago Bernabéu y que promete medir el verdadero nivel de ambos equipos en este arranque de temporada. El conjunto blanco, liderado por sus nuevas estrellas, afronta el encuentro con la intención de confirmar su buen momento, mientras que el equipo azulgrana llega con la ambición de reivindicarse y dar un golpe de autoridad.

Lamine será uno de los grandes protagonistas del encuentro, llegando muy motivado tras convertirse en el centro de las críticas del madridismo por sus recientes declaraciones. El choque, que se jugará a las 16:15 horas (DAZN), puede suponer un cambio en el liderato en caso de victoria azulgrana. Por su parte, si el Real Madrid vence, los blancos se pondrán a cinco puntos de su eterno rival.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

En baloncesto, El Barça recupera el ánimo a costa del Breogán tras imponerse por 100-85 en el Palau Blaugrana, un resultado que devuelve la sonrisa al equipo azulgrana en la Liga Endesa después de su última derrota en Euroliga.

Por su parte, el Espanyol celebra a lo grande su 125º aniversario con una victoria fundamental ante el Elche (1-0). El equipo blanquiazul vivió una jornada emotiva, recordando su historia y mirando al futuro con ilusión tras el triunfo que le mantiene en puestos europeos.

El Girona volvió a tropezar en liga. Esta vez, sufrió un gol en el minuto 97 que supuso el empate (3-3) ante el Real Oviedo. Con este resultado, los catalanes se mantienen como colistas de la Liga y siguen sin encontrar su rumbo.

Y en el mundo del motociclismo, Álex Márquez se consagra como subcampeón del mundo tras una brillante actuación en el Gran Premio de Malasia, confirmando así un año de regularidad y crecimiento, el mejor de su carrera en la competición reina. De esta manera, es la primera vez en la historia que dos hermanos quedan en primer y en segundo lugar en un mundial de Moto GP.