La portada de SPORT de hoy domingo, 25 de enero de 2026

El Barça femenino añadió un nuevo título a su dilatado palmarés. El equipo de Pere Romeu derrotó por 2-0 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España disputada ayer en Castellón. 'Supercampeonas' es el titular que preside la portada de SPORT de este domingo. Los goles de Esmee Brugts y de Alexia Putellas dieron al FC Barcelona su sexta Supercopa, la quinta consecutiva.

Mientras, el primer equipo masculino disputa esta tarde su partido de LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, que acoge su primer encuentro de 2026. Los de Flick están obligados a ganar para recuperar el liderato del campeonato.

Un liderato en el que duerme el Real Madrid tras su victoria en Villarreal por 0-2, con doblete de Kylian Mbappé. El francés marcó la diferencia ante los de Marcelino García Toral y ya piensa en el próximo compromiso de Champions League contra el Benfica.

Quienes regresaron de tierras valencianas de peor humor fueron los expedicionarios del Espanyol. El conjunto blanquiazul cayó por la mínima en Mestalla contra el Valencia, con la indignación por un penalti pitado por Hernández Hernández en el añadido que decantó la suerte del partido.

Y malas noticias para la selección española de balonmano. Los Hispanos cayeron contra Dinamarca por 31-36 y, salvo un milagro, dicen adiós a la lucha por las medallas en el Europeo.

