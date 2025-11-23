La portada SPORT de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025

El Barça volvió a casa y lo hizo con una de esas noches que se quedan tatuadas en la memoria del aficionado. En su regreso al Spotify Camp Nou, el equipo de Xavi ofreció un recital y firmó una goleada rotunda: Barça 4–0 Athletic. La sinfonía tuvo solistas de primera: Lewandowski abrió el marcador, Fermín amplió la ventaja y Ferran Torres se llevó los focos con un doblete que cerró la función. La grada, vestida de gala, respondió como en las grandes citas y llevó al equipo en volandas hasta la victoria. Con el triunfo, los blaugrana igualan a puntos al Real Madrid en la clasificación, apretando un pulso por el liderato que promete emociones fuertes.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

El calendario pone hoy una lupa sobre el Real Madrid. Visita a un Elche combativo en un partido con doble filo: defender el liderato o abrir el debate sobre una posible crisis si no llega la victoria. La presión es máxima: el Barça ya ha cumplido y el termómetro de la grada blanca medirá rendimiento y sensaciones. Para el Elche, la oportunidad es de oro: puntuar tendría premio anímico y clasificatorio.

Del césped al parqué, el Barça mira hoy a la Liga Endesa. Visita a Gran Canaria (19.00 h) en una pista siempre incómoda. El mensaje es nítido: no hay margen de error si quiere sostener el pulso por las primeras plazas en el primer partido de Xavi Pascual en la ACB.

Finalmente, gesta de España en la Copa Davis. Los de David Ferrer volvieron a imponerse en los dobles para lograr la victoria ante Alemania por 2-1 y sellar así el billete a la gran final ante Italia.