La portada de SPORT de hoy domingo, 22 de febrero de 2026

El Real Madrid defendía el liderato en Pamplona pero acabó con chupinazo osasunista. Derrota de los de Arbeloa por 2-1 en un partido marcado por las malas decisiones de Quintero González, corregidas por el VAR. 'Un líder de pena' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy domingo, después de que el Madrid desperdiciara la oportunidad de marcar distancia con el Barça en lo más alto.

Y esta tarde, los de Hansi Flick tendrán la oportunidad de recuperar la primera posición, con ocasión de la visita del Levante al Spotify Camp Nou. Si el Barça gana, volverá a estar un punto por encima de los blancos.

Quien no pudo defender su ventaja fue el Espanyol, que se adelantó en el Metropolitano en la primera parte. Sin embargo, el Atlético reaccionó con un efectivo Sorloth y acabó ganando el partido por un contundente 4-2. Los de Simeone se asientan en la zona Champions.

En la Copa del Rey de basket, Real Madrid y Baskonia disputarán esta tarde la final. Los de Scariolo derrotaron al anfitrión Valencia Basket por 104-106, mientras que el Barça de Xavi Pascual dobló la rodilla ante Baskonia por 67-70.

Y nueva medalla para el deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno, que acaban hoy. Oriol Cardona y Ana Alonso conquistaron el bronce en el relevo mixto de esquí de montaña. Solo las parejas francesa y suiza estuvieron por delante de ellos.

Finalmente, Carlos Alcaraz continúa en gran forma en este inicio de 2026 y logró el ATP 500 de Doha tras derrotar en la final a Fils por 6-2 y 6-1.

