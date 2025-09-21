La portada de SPORT de hoy domingo, 21 de septiembre de 2025

El Barça afronta esta noche en el Johan Cruyff un nuevo partido de LaLiga EA Sports contra el Getafe. Un partido que llega con presión para los de Hansi Flick, tal como reza la portada de SPORT de hoy. Presión porque el Real Madrid derrotó al Espanyol y mantiene su liderato impoluto, lo que obliga al Barça a no fallar para continuar en la persecución a los blancos.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ante una nueva semana con tres partidos en ocho días, el técnico alemán prepara rotaciones, aunque quien parece tener asegurada su presencia en el once inicial es Marcus Rashford, sobre todo después de su exhibición en el campo del Newcastle.

La jornada de ayer no fue nada positiva para los equipos catalanes de Primera. A la derrota del Espanyol en el Santiago Bernabéu se le unió un nuevo tropiezo del Girona. Los de Míchel cayeron en Montilivi contra el Levante por un contundente 0-4, en un choque en el que los rojiblancos acabaron con nueve jugadores.

Mucho más positiva fue la jornada para la marcha española, que multiplicó sus éxitos en los Mundiales de Atletismo de Tokio. María Pérez hizo doblete ya que conquistó el oro en los 20 kilómetros, mientras que el gavanés Paul McGrath se colgó el bronce en la prueba masculina.

Y en el mundo del motor, hoy se disputa el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1. Carlos Sainz firmó una gran actuación ayer y rozó la pole position.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!