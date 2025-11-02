La portada de SPORT de hoy domingo, 2 de noviembre de 2025

Nuevo examen para el Barça de Flick esta tarde en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde comparecerá el Elche. El técnico alemán lanzó ayer un mensaje de apoyo a su jugador Lamine Yamal. "Siempre le voy a apoyar. Es un chico joven y fantástico. Sufre algunas molestias pero está bien", señaló Hansi, en el que es el argumento principal de la portada de SPORT de este primer domingo de noviembre.

El conjunto blaugrana recupera hoy a dos de sus últimos lesionados, Dani Olmo y Robert Lewandowski. Dos refuerzos para buscar un triunfo vital para mantener al menos las distancias respecto al primer clasificado.

Y es que precisamente el líder de LaLiga EA Sports, el Real Madrid, no falló en la visita de un Valencia sin opciones de nada. Los blancos golearon al conjunto de Corberán por 4-0 y durmieron ocho puntos por encima del Barça en la clasificación del campeonato doméstico.

Nadie quiere fallar en la zona alta. No lo hizo el Atlético contra el Sevilla. Los de Simeone se impusieron por 3-0 y dieron la sensación de empezar a carburar después de unos cuantos altibajos.

Esta tarde también será el turno del Espanyol. El equipo blanquiazul visitará al Deportivo Alavés con el objetivo de consolidarse en los puestos delanteros de la competición.

En Inglaterra, el Arsenal sigue como líder intratable. El equipo de Mikel Arteta se exhibió en el campo del Burnley con un triunfo por 0-2.

Y en la edición de SPORT de este domingo también ofrecemos una entrevista exclusiva con uno de los grandes especialistas del trail running, Kilian Jornet. "He hecho el reto más duro en mi vida", confesó.

