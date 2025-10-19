La portada de SPORT de hoy domingo, 19 de octubre de 2025

Al Barça le costó lo suyo derrotar al Girona en el Olímpic Lluís Companys. La portada de SPORT de este domingo refleja lo que fue el duelo catalán de ayer. Los de Flick no estuvieron nada finos ante un Girona que igualó, con un golazo de Witsel, el tanto inicial de Pedri. Pero a base de épica y amor propio, el conjunto blaugrana logró el premio de la victoria con un tanto 'a lo Alexanko' de Ronald Araujo en el tiempo añadido.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por cierto, el técnico alemán del Barça fue protagonista de los últimos minutos. Jesús Gil -ahora el CTA 'obvia' el segundo apellido, aunque se le siga conociendo por Gil Manzano- decidió expulsarle con doble amarilla, por lo que no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu el próximo domingo. Flick, en la boca de vestuarios, festejó el 2-1 con un doble corte de mangas que nada tenía que envidiar a los de Schuster en la final de Copa de 1983 o a los de Geovanni en Chamartín en 1997.

El Barça durmió en el liderato, mientras que esta noche será el turno del Real Madrid en su visita al Coliseum azulón. Le espera el Getafe de José Bordalás. En la rueda de prensa previa, el técnico blanco, Xabi Alonso, habló del próximo Villarreal-Barça que se jugará en Miami y no se anduvo por las ramas: "Adultera la Liga".

Volviendo a la actualidad blaugrana, esta mañana tendrá lugar la Asamblea de Compromisarios del club, una vez más en formato telemático. Laporta se someterá a este acto que tendrá una gran complejidad económica, con luces y sombras.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.