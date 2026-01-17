La portada de SPORT de hoy domingo, 17 de enero de 2026

La portada de SPORT de este domingo pone el foco en el mensaje más contundente de Hansi Flick desde que aterrizó en el Barça. El técnico alemán aprovechó la rueda de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad para hablar sobre la salida de Dro.

domingo 17 de enero de 2025

“Si quieres jugar en el Barça debes estar al 100%, tenemos que vivir por estos colores”, afirmó Flick. El entrenador no quiso entrar en reproches, pero sí dejó claro que en su Barça no hay sitio para dudas ni medias tintas. La decisión del joven jugador, una de las grandes perlas del Barça, ha servido para que Flick marque territorio. El alemán valora el talento, pero prioriza el compromiso. “No ganamos partidos por el nombre que llevamos en la camiseta, lo hacemos por la actitud que tenemos en el campo”.

En clave madridista, el Bernabéu recibió a los suyos con una monumental pitada durante el duelo ante el Levante. La victoria de los blancos no silenció a una afición que señaló, entre otros, a Vinicius y a Florentino.

La Premier League también tiene su espacio con el tropiezo del Manchester City, que ve cómo el United le complica la vida a Pep Guardiola, en una temporada marcada por la irregularidad.

En el Rally Dakar, Al-Attiyah vuelve a reinar por sexta vez, mientras Benavides se erige como la gran sorpresa de la edición. La resistencia y la regularidad vuelven a marcar la diferencia en la prueba más dura del motor.

En tenis, Alcaraz debuta este domingo en el Open de Australia, siendo este el primer torneo sin Juan Carlos Ferrero como entrenador. En clave de baloncesto, el Barça se mide ante el San Pablo Burgos con el objetivo de sumar su décima victoria consecutiva en la Liga Endesa y confirmar su buen momento doméstico.

