La portada de SPORT de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

La selección española cumplió en su visita a Tiflis y goleó a Georgia. Los de Luis de la Fuente tienen a tiro la clasificación directa para el Mundial 2026 y solo una debacle ante Turquía el próximo martes en Sevilla lo impediría. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este domingo, tras un choque con doblete de Mikel Oyarzabal y gol del blaugrana Ferran Torres.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

También marcó cuatro goles el Barça femenino en lo que ya se conoce como el 'Clásico de la vendetta'. Las de Pere Romeu pasaron por encima del Real Madrid en el Olímpic Lluís Companys y aumentan su ventaja al frente de la clasificación de la Liga F Moeve.

Esta tarde toca derbi de filiales en Segunda Federación. Espanyol B y Barça Atlètic se verán las caras en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en un partido en el que Dro será uno de los grandes protagonistas.

Mientras, el Santiago Bernabéu -ahora, Bernabéu a secas por decisión de Florentino Pérez- acogerá esta tarde un partido de la NFL, la Liga de fútbol americano. Miami y Washington se retarán sobre el césped de Chamartín.

En el mundo del motor, las miradas estarán puestas en Cheste, con la disputa del GP de la Comunitat Valenciana. En MotoGP, Álex Márquez sigue imparable sin su hermano Marc en pista y ayer se impuso en la carrera al sprint.

Y el nuevo número 1 mundial del tenis, Carlos Alcaraz, tiene ante sí un nuevo reto esta tarde en Turín. Afronta su enésimo clásico contra Sinner, con las ATP Finals en juego. Ayer, el murciano se deshizo de Auger-Alassiame y el italiano, de De Miñaur.

