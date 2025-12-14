La portada de SPORT de hoy domingo, 14 de diciembre de 2025

El Barça volvió a mostrar su cara más letal en LaLiga EA Sports. 'Letales' se mostraron los de Flick, tal como reza la portada de SPORT de este domingo. Dos golazos de Raphinha sentenciaron Osasuna, que vendió cara su derrota en el Spotify Camp Nou.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Con este resultado, el Barça se fue a dormir siete puntos por encima de un Real Madrid que se examina esta noche en Mendizorroza frente al Alavés. Se examina el equipo... y se examina Xabi Alonso, quien se juega el cargo en función de lo que suceda en Vitoria después de los últimos tropiezos blancos.

Mientras, el Espanyol sigue viviendo días de vino y rosas en la competición liguera. Los de Manolo González afrontaban una prueba complicada en el fortín de Bordalás, el Coliseum de Getafe, pero un testarazo de Lele Cabrera dio los tres puntos al conjunto blanquiazul en un triunfo de oro.

También firmó un nuevo triunfo el Barça femenino. En esta ocasión, en uno de los derbis catalanes de la Liga F Moeve, en el campo del Badalona Women. Un concluyente 1-5 para el equipo de Pere Romeu, que consolida su dominio en la categoría.

Y quien sigue despertando pasiones vaya donde vaya es Leo Messi. El rosarino desató la locura y el caos en la India, donde está estos días de gira.

