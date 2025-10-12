La portada SPORT de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

La selección española dio un golpe de autoridad en su camino hacia el próximo Mundial de fútbol al imponerse por 2-0 a Georgia en el Estadio de Los Cármenes. Los tantos de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal encaminaron una victoria que deja al equipo de Luis de la Fuente a un paso de la clasificación. España dominó el encuentro con claridad, mostrando un fútbol combinativo y eficaz que hizo disfrutar a la afición. Pedri, brillante en la creación, fue sustituido en el minuto 74 tras una notable actuación, mientras que Ferran Torres y Cubarí completaron los 90 minutos manteniendo el equilibrio del equipo. Con esta victoria, el conjunto nacional se consolida como líder de su grupo y podría asegurar su billete mundialista en la próxima jornada. El juego, la confianza y la unión del vestuario alimentan la ilusión de una selección que vuelve a transmitir autoridad y ambición.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

Mientras tanto, en el entorno del FC Barcelona, comienzan a moverse las piezas de cara al futuro. La oposición azulgrana ya empieza a organizarse pensando en las elecciones presidenciales de 2026, en un contexto marcado por la situación económica del club y las decisiones estratégicas de la actual directiva. Aunque el equipo dirigido por Xavi Hernández sigue centrado en los retos deportivos, las conversaciones políticas y las maniobras internas empiezan a intensificarse. Los posibles candidatos preparan sus movimientos con el objetivo de ofrecer alternativas sólidas a la gestión actual, en un proceso que se prevé largo, competitivo y lleno de matices. El 2026 se perfila como un año decisivo para el futuro institucional del club, en el que se pondrá a prueba la confianza de los socios y el rumbo de la entidad.

En el Mundial Sub-20, la selección española se despidió tras caer por 3-2 ante Colombia en un partido vibrante correspondiente a los cuartos de final. A pesar del buen inicio y de mostrar una identidad clara en el juego, los errores defensivos condenaron al conjunto nacional frente a una selección colombiana eficaz y ambiciosa. España mostró carácter y talento, dejando una excelente imagen a lo largo del torneo, lo que refuerza la esperanza en una generación prometedora que pide paso hacia la absoluta. La derrota duele, pero las sensaciones son positivas: el futuro del fútbol español sigue asegurado con jóvenes que combinan técnica, disciplina y hambre competitiva.

El esloveno Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el gran dominador del ciclismo moderno al conquistar su quinto triunfo consecutivo en el Giro de Lombardía. Con una exhibición de potencia y resistencia, Pogacar dejó atrás a todos sus rivales en los últimos kilómetros, firmando una actuación que lo consagra definitivamente como leyenda de la clásica italiana. Con este nuevo éxito, el campeón del Tour de Francia reafirma su dominio absoluto en el pelotón y escribe un nuevo capítulo en su carrera, convirtiéndose en uno de los ciclistas más laureados de su generación. Su hazaña en Lombardía marca otro hito en un fin de semana deportivo cargado de emociones.