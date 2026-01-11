La portada de SPORT de hoy domingo, 11 de enero de 2026

Llegó el día. Barça y Real Madrid se retan esta noche en Jeddah con la Supercopa de España en juego. Será un partido de alto voltaje que, como no podía ser de otra manera, protagoniza la portada de SPORT de este segundo domingo de 2026. Hansi Flick confirmó ayer la recuperación total de Lamine Yamal, mientras que la gran incógnita en el equipo blanco es Kylian Mbappé. El francés se entrenó ayer a las órdenes de Xabi Alonso.

El Clásico se vivirá también en el palco, con la presencia de los máximos mandatarios de los dos clubes, Florentino Pérez y un Joan Laporta que ayer reconoció que "las relaciones con el Real Madrid están rotas".

En la Liga F Moeve, el Barça sigue adelante con paso firme y ayer obsequió a sus incondicionales con una goleada histórica contra el Madrid CFF. 12-1 para las de Pere Romeu en el Johan Cruyff, con poker anotador de la polaca Ewa Pajor.

En Girona, nuevo respiro en forma de tres puntos para los de Michel. Un gol de Vanat ante Osasuna permite a los rojiblancos alejarse del descenso, a la vez que el equipo festeja su segundo triunfo consecutivo en el 2026 después del de la semana pasada en Son Moix.

Esta tarde será turno para el Espanyol, que visita el Ciutat de València. El equipo de Manolo González intentará levantarse de la derrota en el derbi de la semana pasada contra un Levante que ganó en su último partido contra el Sevilla.

Y en tenis, la atención estaba puesta en el parttido de exhibición que los dos mejores tenistas del mundo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, disputaron ayer en Corea. Un encuentro que cubrió de oro al jugador de El Palmar.

