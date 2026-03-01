La portada SPORT de hoy, domingo 1 de marzo de 2026

El Barça reforzó su liderato en la jornada 26 con una victoria clara ante el Villarreal (4-1) marcada por el primer triplete profesional de Lamine Yamal. El extremo anotó en los minutos 28, 37 y 69, y Robert Lewandowski cerró la goleada ya en el 91. El cuadro amarillo recortó distancias con un tanto de Pape Gueye (49’) que puso el 2-1 momentáneo. Según la crónica del partido y las declaraciones posteriores, el encuentro sirvió también para confirmar el buen momento del canterano, que venía arrastrando molestias en semanas recientes y celebró haber recuperado confianza con juego y goles.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

En clave institucional, el club vive días decisivos. Los precandidatos a la presidencia apuran la recogida de apoyos antes de la fecha límite para presentar firmas, un requisito imprescindible para formalizar candidatura. En el entorno del estadio, aprovechando la afluencia del Barça-Villarreal, se intensificó la captación de adhesiones para alcanzar el mínimo exigido en el proceso electoral.

En Madrid, la preocupación se centra en Kylian Mbappé. Las informaciones publicadas tras las primeras pruebas médicas apuntan a una lesión que le mantendría fuera alrededor de tres semanas, lo que condiciona la planificación del Real Madrid en el tramo inmediato de la temporada y obliga al cuerpo técnico a ajustar rotaciones y alternativas ofensivas.

La jornada dominical se abre con Elche-Espanyol (14.00 h). Es un duelo con urgencias competitivas, donde el margen de error se estrecha. Para el Espanyol, la presión pasa por transformar buenas fases de juego en puntos y evitar dejar escapar oportunidades ante rivales directos o de dinámica similar, en un calendario que no concede treguas.

Por la noche (21.00 h), Montilivi acoge el Girona-Celta. Es un cruce entre equipos que miran a la parte media-alta y que, con una racha positiva, pueden engancharse a la pelea por posiciones europeas. La igualdad de la tabla convierte el partido en una oportunidad: ganar no solo suma, también empuja a un rival directo hacia atrás y refuerza el objetivo continental.

En MotoGP, el fin de semana en Tailandia arrancó con tensión y espectáculo. Pedro Acosta se llevó la sprint tras un final apretado con Marc Márquez, en una resolución discutida por acciones al límite y con incidentes que alteraron la carrera. El resultado deja un primer golpe de autoridad en un inicio de curso que promete duelos frecuentes entre favoritos.