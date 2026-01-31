La portada de SPORT refleja el momento de máxima confianza del FC Barcelona, que da un nuevo golpe sobre la mesa en LaLiga y se consolida en lo más alto de la clasificación. “Más líder” es el gran titular tras la victoria azulgrana en Elche, un partido dominado de principio a fin y que pudo acabar en una goleada aún mayor.

Con Lamine Yamal como estandarte, el Barça fue muy superior en juego, ritmo e intensidad. El joven talento volvió a marcar diferencias y lideró a un equipo reconocible, ambicioso y con hambre de títulos. El conjunto de Hansi Flick impuso su fútbol desde el inicio, anuló al Elche y sentenció el triunfo con los goles de Ferran Torres y Rashford, redondeando una actuación colectiva de alto nivel.

Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 1 de febrero / sport

El resultado permite al Barça ampliar su ventaja hasta los cuatro puntos sobre el Real Madrid, reforzando su candidatura al título y enviando un mensaje claro al campeonato: este equipo no solo gana, sino que manda.

La jornada se completa con otros focos destacados. El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Bernabéu, en un partido señalado en rojo para los blancos, con Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista. En tenis, el mundo espera una final histórica del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, mientras que el Girona sufrió una derrota dolorosa en Oviedo tras un gol de Ilyas Chaira, que condenó a su querido exequipo.