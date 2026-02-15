La portada SPORT de este domingo, 15 de febrero de 2025

Hoy, en la portada de SPORT, el foco principal está puesto en la queja formal del FC Barcelona al Comité Técnico de Árbitros (CTA). El club ha trasladado una reclamación a la RFEF en la que pide coherencia y transparencia en los criterios arbitrales y en el uso del VAR, después de las polémicas generadas en su último partido ante el Atlético de Madrid. Entre las peticiones figura, entre otras medidas, la publicación íntegra de los audios y la posibilidad de un marco disciplinario específico para los árbitros.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

En clave deportiva, destaca “Raphinha, al rescate”. El extremo brasileño ha ido aumentando carga de trabajo en los entrenamientos y su evolución abre la puerta a que pueda volver a entrar en dinámica de cara al próximo compromiso liguero del Barça ante el Girona en Montilivi.

Otro de los grandes titulares del día hoy en la portada SPORT se mira hacia LaLiga: “Dos penaltis aúpan al Madrid al liderato”. La portada recoge el resultado del Real Madrid–Real Sociedad (4-1), un encuentro en el que el conjunto blanco logró encarrilar el partido con protagonismo desde el punto de penalti y que le permite situarse en lo más alto de la clasificación a la espera del resto de la jornada.

En el RCDE Stadium, el empate también ocupa espacio en portada: Espanyol 2–Celta 2, con el apunte de que el conjunto gallego rescató un punto en el tramo final gracias a un tanto de Borja Iglesias en los últimos minutos, después de un partido con alternativas y una acción revisada por el VAR que dejó una decisión relevante durante el encuentro.

La portada también abre ventana al tenis con “Todo de cara para Alcaraz en Doha”. Carlos Alcaraz regresa a la competición en el ATP 500 de Doha como cabeza de serie y ya tiene rival de debut, con un cuadro definido para su camino en el torneo.

Por último, en baloncesto, Barça–BAXI Manresa con la idea de “evitar sustos” antes de la Copa para los azulgranas. El partido está programado para hoy a las 17:00 en el Palau Blaugrana, dentro de la jornada liguera.