ADN Masia 2x10: Los detalles menos conocidos de la vida en La Masia

Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia

ADN Masia 2x10: Los detalles menos conocidos de la vida en La Masia

ADN Masia 2x10: Los detalles menos conocidos de la vida en La Masia / SPORT.es

SPORT.es

Hay parón de selecciones, pero La Masia nunca para… y ADN Masia tampoco. Este martes recuperamos un documento poco conocido de Leo Messi y descubriremos detalles de la vida en La Masia explicado por uno de los ‘culpables’ de su éxito, Rubén Bonastre. Todo como siempre, con Andrea Ginés y Jaume Marcet, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

