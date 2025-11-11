ADN Masia 2x09: La Masia contra ex de La Masia: ¿Quién ganaría?
Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de 'ADN Masia' con la resaca de la visita de Messi a Barcelona y la entrevista a SPORT
SPORT.es
Aprovechando la visita de Leo Messi a Barcelona y recuperando las palabras del argentino a SPORT, ADN Masia se emite con un protagonismo especial a Leo y a los ex de la cantera blaugrana. Hablaremos de un ‘once ideal’ de excanteranos que siguen en activo, pero también repasaremos el día a día de la mejor cantera del mundo con varios nombres propios.
Todo eso, con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19h en directo en SPORT y todas nuestras redes sociales.
