ADN Masia 2x08: Dro, Ebrima y un invitado sorpresa
Este martes a partir de las 19h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales
SPORT.es
Llega una nueva edición de ADN Masia. En esta ocasión, con un invitado especial: Albert Sánchez. El que fuera entrenador del Barça Atlètic la pasada temporada nos habla de su experiencia en el filial blaugrana, de cómo lo ve esta temporada y de los futbolistas que están a las puertas del primer equipo y pasaron por sus manos. También hablaremos de varios nombres propios. Empezando por Dro y la apuesta del Barça por retenerlo, de Ebrima y su plan de futuro y de un futbolista que está en el radar blaugrana aunque esté jugando ahora mismo en Brasil.
Todo, a partir de las 19h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.
