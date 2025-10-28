ADN Masia 2x07: Una solución para Lamine

Llega el martes, llega el momento de la semana dedicado a La Masia. En esta ocasión no solo analizamos lo que ha pasado en el Clásico desde un punto de vista de la cantera, sino que vamos más allá y también nos fijamos en las perlas que han brillado esta semana en las categorías inferiores. También nos visita un entrenador mítico de La Masia, Josep Maria Gonzalvo, que hablará de las leyendas blaugranas que pasaron por sus manos y de la nueva hornada de canteranos que está en primera línea. Todo eso, con Jaume Marcet y Andrea Ginés a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales