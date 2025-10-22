Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ADN Masia 2x06: La explosión de tres joyas de La Masia... y la visita de un mito culé

Tras la jornada europea del martes, vuelve ADN Masia con la explosión de tres joyas y la entrevista a un mito de la cantera culé como Haruna Babangida

Babangida, protagonista del ADN Masia de este miércoles

Babangida, protagonista del ADN Masia de este miércoles / SPORT.es

SPORT.es

Un día después de lo normal, por la coincidencia con el partido del Barça, vuelve ADN Masia. Y lo hace analizando no solo la victoria del conjunto azulgrana ante Olympiacos con protagonismo de la cantera, sino también la explosión de tres futbolistas que están brillando con luz propia en este inicio de curso: Orian Goren, Shane Kluivert y Sama Nomoko. Además entrevistamos a un mito azulgrana como Haruna Babangida, que recordará con nosotros su paso por la cantera del Barça.

Con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas