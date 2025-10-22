ADN Masia 2x06: La explosión de tres joyas de La Masia... y la visita de un mito culé
Tras la jornada europea del martes, vuelve ADN Masia con la explosión de tres joyas y la entrevista a un mito de la cantera culé como Haruna Babangida
SPORT.es
Un día después de lo normal, por la coincidencia con el partido del Barça, vuelve ADN Masia. Y lo hace analizando no solo la victoria del conjunto azulgrana ante Olympiacos con protagonismo de la cantera, sino también la explosión de tres futbolistas que están brillando con luz propia en este inicio de curso: Orian Goren, Shane Kluivert y Sama Nomoko. Además entrevistamos a un mito azulgrana como Haruna Babangida, que recordará con nosotros su paso por la cantera del Barça.
Con Andrea Ginés y Jaume Marcet a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
