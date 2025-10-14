Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ADN Masia 2x05: Los detalles desconocidos de 'Barberowski'

Este martes, a partir de las 19:00h, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales

ADN Masia 2x05: Los detalles desconocidos de 'Barberowski' / SPORT.es

SPORT.es

Es martes, es día de 'ADN Masia'. Una semana más repasamos lo que ha dado de sí la semana a nivel deportivo en la cantera del Barça, con el torneo de LaLiga Futures FC de Orlando como evento destacado a nivel de actualidad, pero también con las opciones que puede encontrar Hansi Flick en el buen arranque del Barça Atlètic para reforzar una delantera mermada por las lesiones.

Además, contaremos con la presencia de Sergio Lobera, ilustre exentrenador de la Masia y uno de los primeros valedores de dos mitos como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Con Andrea Ginés y Jaume Marcet, en directo desde las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

