ADN Masia 2x04: La verdad no contada detrás del 'nuevo Messi' Gai Assulin
Este martes, a partir de las 19:00h, un nuevo programa de ADN Masia con un invitado muy especial
Es martes, día de ADN Masia. Y en esta ocasión, además de hablar de los resultados recientes de los equipos de la cantera del Barça, tenemos el lujo de contar con un invitado de nivel que sabe lo que es vivir durante siete años en la mejor cantera del mundo: Gai Assulin. El futbolista israelí repasará lo que fue su carrera en el club y los motivos que le impidieron hacerse con un hueco en el primer equipo en la época de Pep Guardiola. Además, descubriremos la promesa y el mejor once de la Masia de la jornada. Todo, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.
- Problemas para Ansu Fati en el Mónaco
- La imagen de Navarro que indigna al barcelonismo
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- Rodrygo: 'Estaba todo hecho con el Barça
- Toque de atención de Cubarsí a los delanteros del Barça
- Cristóbal Soria desvela el responsable del tropiezo del Barça en Sevilla
- Grealish alecciona a Guardiola
- El audio del VAR del penalti de Araujo contra el Sevilla