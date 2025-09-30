ADN Masia 2x03: Un 'ADN' con Pimienta y la última 'perla' del Fútbol 7 del Barça

Pocas veces hablamos de futbol 7, pero hemos descubierto a una perla. Un jugador especial. Juega en el Sub-10 B del Barça y ha dejado detalles interesantes. Es DANIEL EZZEDDINE. De esta joven promesa y del resto de la actualidad de la mejor cantera del mundo hablamos en directo a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.

Este martes además tenemos un programa especial, con la presencia del técnico Francesc Xavier Garcia Pimienta, que hablará largo y tendido sobre su paso por el club azulgrana, su equipo durante más de media vida. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet.