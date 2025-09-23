Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ADN Masia 2x02: La 'resaca' del Balón de Oro y el próximo de La Masia que podría llegar al podio

Este martes vuelve ADN Masia, a partir de las 19:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales

ADN Masia 2x02: La 'resaca' del Balón de Oro y el próximo de La Masia que podría llegar al podio

ADN Masia 2x02: La 'resaca' del Balón de Oro y el próximo de La Masia que podría llegar al podio / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Es martes, es momento de ADN Masia. El programa de SPORT dedicado a la mejor cantera del mundo analiza hoy la 'resaca' del premio al mejor futbolista de 2025, en el que el fútbol base blaugrana ha sido protagonista. Descubriremos una de las grandes promesas de la Masia, hablaremos con un entrenador de primer nivel en Francia con pasado culé y analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad de la cantera. Todo, a partir de las 19:00h en SPORT y todas nuestras redes sociales. Con Jaume Marcet y Andrea Ginés.

