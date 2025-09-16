ADN Masia 2x01: "Si hoy estuviera en la Masia, no me hubiera ido del Barça"
Este martes arranca la segunda temporada de ADN Masia a partir de las 19:00h en SPORT.es
SPORT.es
Empieza el curso en la Masia y vuelve nuestro programa estrella de la cantera blaugrana: ADN Masia. Con Andrea Ginés y Jaume Marcet, repasamos el inicio de curso en el fútbol base del Barça y desgranamos lo que puede dar de sí esta temporada 25-26 en la que los futbolistas formados en casa volverán a ser protagonistas. Para el primer programa, además de repasar un detalle inédito de Marc Bernal y presentar a Pedro Villar como la primera promesa del curso, tendremos una entrevista con un ilustre canterano blaugrana: Keita Balde.
Todo, en SPORT.es y todas nuestras redes sociales a partir de las 19:00h.
