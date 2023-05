Yulen Pereira sufre un complicado contratiempo

El esgrimista ganó la medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima en 2014 Ha regresado a España después de participar en la primera prueba de la Copa del Mundo de Esgrima

Yulen Pereira ha sido conocido popularmente por el público general tras su anterior relación con Anabel Pantoja y su participación en el reality de Telecinco, Supervivientes, durante la pasada edición. Sin embargo, nunca se había dedicado a la televisión y su profesión es otra, el esgrima.

El deportista es un atleta de alto rendimiento profesional, llegando a ganar la medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima en 2014. Ahora, Pereira acaba de regresar a nuestro país después de participar en la primera prueba de la Copa del Mundo de Esgrima, que se celebra en Estocolmo.

Esta prueba es puntuable para la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, el gran objetivo del deportista. Durante esta modalidad, la Selección Española ha quedado en cuarto puesto, tan solo a un punto de la medalla de bronce. Un buen resultado de grupo, pero que el esfuerzo ha significado un contratiempo para Yulen, que tuvo que retirarse de la competición por lesión.

"Han sido unos días tanto en lo profesional como en lo personal un poco duros, pero sé que esto solo son pruebas en la vida que uno tiene que pasar. Todavía no tengo novedades de mi muñeca, por eso no os he podido comunicar nada. Mañana a primera hora me evaluará mi médico y empezaré la rehabilitación correspondiente” explicaba en sus redes sociales, pensando ya en la próxima prueba.