Respondemos las preguntas más comunes para viajar a Colombia sin preocupaciones

Colombia es uno de los destinos más bonitos de Hispanoamérica, tanto por sus gentes como por su riqueza natural y cultural. Es un país de contrastes y a donde merece la pena viajar. Si bien cuenta con una reputación algo dudosa por el tema de la violencia y las drogas, su mayor lema es que "el mayor riesgo es querer quedarse". Explosión de color en ciudades como Cartagena de Indias, música por todas partes, naturaleza que deja sin aliento, arte urbano y mucha belleza se dan cita en cualquier rincón colombiano.

Es cierto que no es el país más seguro del mundo, pero la solución no es evitarlo en nuestras vacaciones, sino por hacer todo lo posible para viajar con la mayor de las tranquilidades. Esto pasa por hacer caso a recomendaciones como no pasear solo de madrugada en zonas en las que no hay demasiada gente o "no dar papaya", una expresión que utilizan los colombianos para decir que no debes hacer alarde de objetos de valor. Por eso, lo más recomendable es contratar un seguro de viajes que haga que tu tranquilidad se eleve al cuadrado.

Las preguntas más comunes entre los viajeros

¿Cuál es el mejor seguro para viajar a Colombia?

Para entrar al país no es necesario contar con uno, pero sí es muy útil, puesto que su vertiginosa e impresionante naturaleza puede causar algunos males que habría que tratar en la sanidad colombiana que, por cierto, no es nada barata. Mal agudo de montaña, problemas estomacales, malaria y fiebre amarilla en zonas de selva son algunas de las enfermedades más comunes de los viajeros allí. Si no vas a pisar la zona natural de Colombia, también puedes sufrir otros inconvenientes como accidentes o robos de equipaje que realmente pueden suceder en cualquier lugar.

Deberás planificar tu viaje teniendo en cuenta qué tipo de seguro es mejor para ti. Intermundial ofrece la mejor protección, tanto en caso de enfermedad como de accidente o ante otros imprevistos relacionados con equipaje, demoras, pérdidas de servicio y cancelación o interrupción del viaje. Además, si vas a incluir en tus vacaciones actividades de aventura como excursiones a la Ciudad Perdida o Cuchillas de Bocagrande, lo mejor será seguir la recomendación oficial de contratar un seguro de aventura que cubra accidentes deportivos.

Intermundial ofrece el seguro ideal para viajar a Colombia, con asistencia las 24 horas del día todos los días de la semana para consultas, traslados, medicamentos, pruebas, hospitalización... Además de asistencia sanitaria gratuita y de calidad durante toda la estancia. También podrás cancelar tu viaje sin costes por imprevistos de salud propia o de familiares, trabajo, estudio y otras causas. También incluye protección de equipajes en caso de daño, robo o pérdida, y protección de vuelos por si se retrasa. Además, cuentas con un 10% de descuento exclusivo solo haciendo clic aquí, gracias a Club VIAJAR.

¿Qué documentos son necesarios?

Para asegurarte de todo lo que necesitas para ir a Colombia, lo mejor es que contactes con el Consulado del país para conocer todos los requisitos necesarios. En el aeropuerto deberás rellenar unos papeles en las oficinas de inmigración que te permitirán entrar al país sin ningún problema. Además, te recomendamos que guardes a buen recaudo los documentos más importantes como el pasaporte y lleves encima fotocopias de los mismos.

Uno de los documentos más importantes para ingresar en el país es el llamado CheckMig, que permite a los viajeros nacionales y extranjeros precargar toda la información relacionada de su viaje. El registro debe realizarse con 72 horas de antelación y sus funciones son agilizar la entrevista de control migratoria, facilitar la interacción entre el oficial de migración y el psasjero y disminuir el tiempo de espera en la sala.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Colombia?

Colombia cuenta con dos estaciones principales, una húmeda en invierno y otra seca en verano. Si bien siempre es mejor visitarla en la época más seca, es una región muy grande y con variedad de climas y paisajes, hay que tener en cuenta que la mayoría de precipitaciones cae entre abril y octubre. Por ejemplo en Bogotá la temperatura suele ser baja, con una media de 14 grados, así que deberías informarte del tiempo que hará en los días que estés allí antes de partir.

No te lo pienses más y contrata el seguro de viajes con Intermundial para viajar a Colombia sin ninguna preocupación más allá de disfrutar.

Seguro de viaje ¿sí o no?

Si estás planeando un viaje, nuestra recomendación es que lo hagas siempre con un seguro de viajes.

¿Qué vacunas son necesarias?

No hay vacunas obligatorias para viajar a Colombia, aunque si en tus planes entra visitar el Amazonas o algún parque nacional, es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla al menos 15 días antes de comenzar el viaje. Además se aconsejan otras vacunas:

Antitetánica

Hepatitis A

Hepatitis B

Profilaxis contra la malaria

¿Cómo es la alimentación y qué problemas puede causar?

Pueden surgir problemas a la hora de probar comidas típicas en un lugar nuevo. La gastronomía colombiana es muy rica debido a su diversidad cultural y geográfica, pero recuerda siempre que estás en un país extranjero y no sabes cómo puede reaccionar tu cuerpo a alimentos más 'extraños'. El mejor consejo que puedes seguir es revisar la calidad y la limpieza del lugar en el que vayas a comer -sobre todo en ciudades o pueblos más pequeños- y beber agua embotellada -aunque la calidad del agua del grifo de Bogotá es buena-.