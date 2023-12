Así será el próximo gran hotel de las princesas que abrirá en Disneyland París en 2024

En enero de 2024, Disneyland París está de celebración porque abrirá el primer hotel del parte dedicado por completo a las Princesas Disney, probablemente los personajes más importantes de la marca en estos momentos junto a los de Marvel y Star Wars. A pesar del fracaso de Wish: El poder de los deseos en cines, el hotel promete ser un auténtico placer para los amantes de Disney. ¿Y cómo será?

Este lunes, un grupo de periodistas acreditados visitó el citado hotel, Disneyland Hotel, bautiado como "el lugar donde viven las princesas". Gracias a medios como ABC podemos conocer algunos detalles de este establecimiento que reabrirá al público el 25 de enero con el objetivo de ser más lujoso y exclusivo todavía.

Sus creadores aseguran que la nueva versión de Disneyland Hotel rinde homenaje a monumentos como el castillo de Versalles o al de Neuschwanstein, para lo cual casi 500 habitaciones han sufrido una remodelación total para ofrecer la mayor inmersión posible a las familias que se alojen.

Un hotel cinco estrellas en París, con una zona VIP llamada The Castle Club que contará con asesor privado, check in exclusivo y vistas al castillos de la Bella Durmiente. ¿Lo más sorprendente? Los personajes convivirán en el establecimiento con los inquilinos. Por lo que si eres fan de las princesas Disney, ya puedes empezar a ahorrar: no será una experiencia precisamente barata.