Puente de diciembre: las siete escapadas a bajo precio que todavía puedes reservar

El puente de diciembre es una de las mejores fechas para disfrutar de una escapada Aunque parezca mentira, todavía estás a tiempo de conseguir un viaje a precio low cost

El puente de diciembre es una de las mejores fechas para disfrutar de una escapada. Además, este 2023, tan solo necesitas coger un día de fiesta en el trabajo para disfrutar de cinco días libres. En este caso, el jueves 7 de diciembre, cae entre el miércoles 6 y el viernes 8, festivos en España.

Si te has organizado bien, seguro que ya cuentas con un plan para estos días, pero si no has podido disponer de ese día libre hasta ahora, estas opciones pueden interesarte. Aunque parezca mentira, todavía estás a tiempo de conseguir un viaje a precio low cost.

El primer destino disponible es Alicante, una ciudad a la que podemos llegar en tren fácilmente gracias a la gran variedad que disponemos hoy en día. La temperatura media en esta ciudad durante el mes de diciembres son 18 grados, por lo que podrás disfrutar de una buena temperatura para pasear y disfrutar en alguna de sus terrazas.

En esta línea, Málaga y la Costa del Sol son destinos también recomendables. Esta zona está repleta de calles con buen ambiente, y la temperatura también es ideal. Seguidamente, viajamos fuera de España para llegar a la capital de Bélgica, Bruselas. Esta ciudad cuenta con un buen mercado navideño y lugares maravillosos que visitar como el Grand Place.

Continuando con destinos europeos nos encontramos Milán, con su impresionante plaza de la catedral y las preciosas galerías de Vittorio Emanuele II.

Regresando a España, pero sin pasar por la península, disponemos de Lanzarote. Una buena oportunidad para visitar la isla. En este mismo contexto, pero abandonando el clima más cálido, Asturias es un buen destino. Finalmente, volvemos a viajar fuera de nuestro país para conocer Estambul, la opción más exótica y low cost para este puente de diciembre.