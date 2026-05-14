Parece un barco de piedra, pero es uno de los castillos más impresionantes de Catalunya

Muchas veces intentamos viajar fuera de España, cuando vivimos en un país con numerosos rincones secretos esperando a la vuelta de la esquina. Una de las comunidades con más sorpresas es Catalunya.

Más allá de las playas o de las grandes ciudades como Barcelona, hay lugares donde historia y paisaje se combinan de una forma casi surrealista. Uno de ellos se encuentra en la comarca del Moianès, a poco más de 50 kilómetros de la ciudad condal, donde un antiguo castillo parece flotar sobre una gigantesca roca con forma de barco.

Hablamos del castillo de Castellcir, conocido popularmente como el castillo de la Popa por la silueta del promontorio sobre el que fue construido. La estrecha roca, de apenas unos 100 metros de largo y 7 de ancho en algunos puntos, recuerda a la popa de un navío navegando entre montañas.

Aunque en estos momentos se encuentre en ruinas, su imagen sigue impresionando a todos aquellos que aprovechan un fin de semana para acercarse a este espacio rodeado de naturaleza y rutas para senderistas.

Su ubicación tampoco es casualidad: la fortaleza fue levantada en el siglo XI con el objetivo de controlar el valle del arrollo del Tenes y aprovechar la defensa natural que ofrecía el risco.

Durante siglos, perteneció a los señores de Castellcir, una familia con un pasado un tanto violento. De hecho, una de las leyendas más conocidas asegura que uno de sus miembros asesinó al párroco del pueblo lanzándole una flecha desde el castillo mientras celebraba misa.

Con el paso de los años, el castillo fue cambiando de manos e incluso se empleó como granja hasta comienzos del siglo XX. Antes, nunca había estado del todo abandonado y por eso su estado de conservación no es especialmente malo.

Solo tienes que acercarte para ver restos de murallas, salas cubiertas con bóveas de cañón y parte de la antigua capilla de Sant Martí de la Roca; eso sí, la vegetación ha ido ganando espacio poco a poco, creando una imagen espectacular en todos los sentidos de la palabra.