Los mejores consejos para evitar averías con el coche en Semana Santa

Tener el vehículo a punto es esencial para prevenir sustos en la carretera 12 consejos para saber como revisar tu coche

Con la llegada de semana santa empiezan los desplazamientos en coche y a nadie le gusta quedarse tirado en pleno viaje. Por eso, para evitar que pueda sucederte es preciso tener el coche en óptimas condiciones.

Antes de emprender un viaje, es necesario repasar algunos elementos del coche para comprobar su estado y evitar sorpresas de última hora. Solo así conseguiremos que nuestro coche esté completamente listo y no sufra ninguna avería en plena carretera.

A continuación te mostramos 12 consejos clave para evitar averías en el coche durante esta Semana Santa para que puedas viajar totalmente tranquilo.

12 consejos para evitar averías en el coche

Ruedas

Lo primero que debemos revisar es el estado de los neumáticos, ya que son una de las partes más importantes, por no decir la más importante del vehículo, ya que es el único elemento en contacto directo con el asfalto.

Recuerda que el dibujo de la goma debe tener una profundidad nunca inferior a 1,6 milímetros, aunque se recomienda cambiar los neumáticos antes de llegar a ese límite. Además, hay que comprobar también que los neumáticos tienen el inflado correcto.

Batería

No hay nada más molesto que quedarse tirado por un desgaste de la batería, lo cual suele suceder especialmente cuando hace mucho frío o calor, aunque no necesariamente.

Por otro lado, si notas que al coche le cuesta arrancar, se escucha un chasquido al dar el contacto o hay un descenso de intensidad en las luces, es conveniente revisar y sustituir si es necesario la batería.

Comprobar los niveles de líquidos

Otro consejo clave para evitar averías es comprobar los niveles de los líquidos y rellenarlos en caso de ser necesario: aceite, anticongelante (nivel y temperatura), líquido de frenos, limpiaparabrisas y líquido de la dirección asistida.

Frenos

Hay que verificar que no hay ruidos anómalos, que el freno no está blando o esponjoso y que no ha aumentado la distancia de frenado. Para ello hay que comprobar el buen estado de discos y pastillas.

Filtros

Es fundamental no comprobar el estado del filtro de aceite, cuya función es eliminar el polvo, sedimentos y residuos presentes en el aceite y que se debe cambiar según las especificaciones del fabricante o cada año. También hay que revisar el filtro del habitáculo y el filtro de aire.

Luces

Hoy en día, es difícil que el sistema de alumbrado sufra fallos. No obstante, hay que comprobar que todas las luces funcionan correctamente y que están bien niveladas. Sin olvidarnos de los intermitentes.

No cargar el coche en exceso

Hay que evitar la sobrecarga del vehículo y una mala colocación del equipaje. Bajo ningún concepto debes cargar el vehículo en exceso o superar la masa máxima autorizada. Recuerda que el peso afecta a la estabilidad y compromete la seguridad. Además, los sistemas de seguridad electrónicos se pueden ver afectados.

En cuanto a la colocación del equipaje, la carga no debe sobresalir de la planta del vehículo y debe ir bien sujeta para que no salga proyectada en caso de frenazo o siniestro. Para facilitar el transporte de objetos, es recomendable utilizar elementos como remolques, portabicicletas o maleteros de techo.

Conducción tranquila y responsable

Puede que no seas consciente de esto, pero la manera de conducir puede hacer que tengas una avería. Por ejemplo, hay que evitar hacer acelerones con el motor frío, porque el aceite no lubrica correctamente.

En cambio, cuando ya haya alcanzado la temperatura óptima, no está de más revolucionar el motor para eliminar la carbonilla.

Evitar impactos en los neumáticos

Es importante evitar circular por vías en mal estado, donde hay socavones, baches y zonas mal asfaltadas. A la hora de estacionar, hay que evitar subirse al bordillo de la acera, ya que puede provocar daños en el neumático, suspensión, dirección, daños en la llanta.

Igualmente, te aconsejamos evitar pasar por badenes a velocidades superiores a las indicadas, ya que esto puede ocasionar daños en la suspensión, en las llantas y, por supuesto, en los neumáticos.

Uso adecuado de las marchas

Es importante hacer un uso adecuado de las marchas, así como pisar hasta el fondo el pedal del embrague. Si la marcha no entra correctamente, se fuerza la caja de cambios, lo que puede provocar la rotura del embrague o, incluso, de la caja de cambios.

No apagues el motor al llegar a tu destino

Una vez que llegues a tu destino, después de haber realizado un viaje largo, no apagues el motor nada más estacionar. Lo aconsejable es dejar el vehículo al ralentí unos minutos para que el aceite lubrique correctamente el motor, no dañe el turbo (en caso de tener) y la mecánica se enfríe.

Si apagas el motor nada más aparcar, a la larga puedes provocar una avería seria en el turbo, hasta el punto de romperlo. Y su reparación no es, ni mucho menos, económica, pudiendo ascender a varios miles de euros.

No circular si se enciende un testigo

El último consejo para evitar averías en el coche en Semana Santa es no circular bajo ningún concepto si salta un testigo en el cuadro de instrumentos, sobre todo si no conocemos el significado de este.

Si esto ocurre, lo mejor es detener el vehículo y consultar el manual para ver que puede significar. Los colores pueden guiarte, ya que si el testigo es rojo, no se debe seguir circulando, el amarillo es aviso, y el blanco, verde y azul suele ser informativo.