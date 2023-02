¿Dónde comer cerca del estadio del Almería?

Las mejores opciones para disfrutar de tu partido sin preocuparte de donde comer Disponible restaurantes con comida vegetarianas, veganas y celiacas

Uno de los problemas que nos encontramos a veces cuando vamos de viaje es encontrar un sitio donde comer o tomar algo. Pero sobre todo si vamos con el tiempo justo para antes de un partido o con la emoción al salir.

Por eso te traemos este listado con diferentes opciones, para que tu única preocupación ese día sea que tu equipo gane el partido.

Opción comida rápida

CocinArte comidas para llevar

Si lo que buscas es una opción rápida para coger y llevar, aquí encontraras una gran variedad de platos caseros recién cocinados. Puedes preguntarles por Whatsapp cuál es el menú del día o los platos que tienen preparados, así ya vas pensando cual elegir antes de llegar.

Puntos fuertes: Comida casera. Puedes preguntar por su menú.

Ubicación: C. Lentisco, n2, 04007 Almería

Se encuentra a 10 minutos andando desde el estadio.

Goleta 55

Con opción para celiacos este es uno de los mejores sitios calidad precio para comer comida rápida en Almería. Platos combinados, hamburguesas, pasta, bocadillos, pizzas… su carta es un sinfín de posibilidades. Puedes comer tanto allí como cogerlo para llevar.

Puntos fuertes: Comida para celiacos. Calidad precio. Take away o para comer allí.

Ubicación: Cam. de la Goleta, 55, 04007 Almería

Se encuentra a 5 minutos andando desde el estadio.

McDonald's Estadio

La opción comodín sin duda es acudir a un McDonald’s, y es que, ¿quién no conoce su menú? Se encuentra cerca del estadio por lo que es una muy buena opción si buscamos algo que no falle, rápido y a buen precio.

Puntos fuertes: Comida rápida y económica.

Ubicación: Av. Mare Nostrum, s/n, 04009 Almería

Se encuentra a 9 minutos andando desde el estadio.

Opción vegana

Bresca

Aunque no es un restaurante vegano como tal, hay una gran variedad de platos de opción vegana, vegetariana y para celiacos. Se trata de un restaurante italiano donde sus especialidades son la pasta, las lasañas y sus pizzas.

Puntos fuertes: Opción vegana, vegetariana y celiaca.

Ubicación: C. Regaliz, 111, 04007 Almería

Se encuentra a 14 minutos andando desde el estadio.

Opción restaurante

El romeral

Si lo que buscas es ir de tapeo o probar platos típicos de la zona, esta será tu mejor opción. Ellos mismos se definen como un restaurante "con una gran trayectoria y pasado en los bares de Almería". Además, es todo un referente en pescados y marisco.

Puntos fuertes: Variedad de tapas y platos de calidad.

Ubicación: Ctra. del Ingenio, 49, 04009 Almería

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Taberna entrevinos

Si buscas un restaurante de los de toda la vida no busques más. Especializados en carnes de vaca con alta maduración, pescados de la lonja de Almería y una gran variedad de carta. Su plato estrella es el arroz caldoso con bogavante, y si aún te has quedad con hambre, no te pierdas su espectacular tarta de queso.

Puntos fuertes: Especializados en carne, pescados y paellas.

Ubicación: Ctra. del Ingenio, 49, 04009 Almería

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Natividad Restaurante

Comida 100% casera con variedad de tapas. Además, disponen de un menú por el que podrás comer sin gastar más de la cuenta. Suben cada día su menú a redes sociales. Si decides elegir este restaurante no olvides probar su exquisito pulpo a la brasa.

Puntos fuertes: Tapas y menú a precios económicos.

Ubicación: C. Árbol de la Seda, 1, 04007 Almería

Se encuentra a 9 minutos andando desde el estadio.

Mejores locales para salir después del partido

Pub Soda

Increíble lugar donde picar algo y tomarte unas cervezas. Además al caer la noche se convierte en uno de los mejores bares de copas de Almería donde podrás disfrutar de buena música mientras tomas una copa.

Puntos fuertes: Bar de copas con gran ambiente y música con DJ.

Ubicación: C. Argentinita, 84, 04007 Almería

Se encuentra a 15 minutos andando desde el estadio.

Pub bÁBilon

Club de ambiente donde podrás disfrutar de buena música y pasar un buen rato mientras tomas unas copas y disfrutas de una cachimba.

Puntos fuertes: Copas y cachimbas. Club de ambiente.

Ubicación: C. Soldado Español, 18, 04004 Almería

Se encuentra a 20 minutos andando desde el estadio.

Liv almeria

Local que Cuenta con una atmósfera agradable y puramente latina, que se sentirá incluso en las bebidas. Si te gusta la bachata, el reggaetón o la salsa, este es sin duda tu local.

Puntos fuertes: Música y ambiente latino.

Ubicación: Av. de Blas Infante, 37, 04006 Almería

Se encuentra a 20 minutos andando desde el estadio.

Ahora con todas estas opciones lo único difícil será elegir a cuál de ellos ir.