Nora Brugman se despide de la vela olímpica

La española Nora Brugman, que compitió en los pasados Juegos Olímpicos de París junto a Jordi Xammar en el 470 mixto, anunció que deja la vela olímpica "para centrarse en "objetivos personales".

La barcelonesa, que compitió entre 1996 y 2020 bajo bandera estadounidense, ha decidido a sus 33 años que no buscará la clasificación para los próximos Juegos de Los Ángeles 2028, tal y como explicó en un mensaje a través de sus redes sociales.

"Tomar esta decisión ha sido una de las más difíciles de mi vida. Cuando volví de los Juegos Olímpicos, estaba segura de que seguiría adelante, con el objetivo de realizar otro ciclo. Después de todo lo que pasó, sentí que me debía a mí misma una oportunidad más y luchar por esa medalla olímpica. Estaba dispuesta a dedicarme otros cuatro años y a ir a por todas una vez más", explica el comunicado de la regatista en Instagram.

La barcelonesa, que se presentó en París 2020 como campeona mundial y de Europa, además de número 1 del ranking mundial de 470 mixto junto a Xammar, confiesa en su escrito que ha tneido durante mucho tiempo algunos proyectos personales aparcados, "guardados en una cajita en el fondo de mi mente".

La pareja española de la clase 470 mixto, integrada por Jordi Xammar y Nora Brugman / RFEV

Después de los Juegos, Nora tuvo que plantearse su futuro, abriendo esa "cajita". "Y con ella llegó la batalla más dura de mi mente: ¿Continúo el ciclo, empujando hacia adelante con todo lo que he construido durante casi 12 años de mi vida, con tanto trabajo duro y sacrificio? ¿O me alejo y persigo mis propios sueños personales? Desafortunadamente, no podría tener ambos. Y tuve que elegir. Las decisiones son una de las fuerzas más poderosas en nuestras vidas. Tomamos decisiones cada día, grandes y pequeñas, cada una de ellas nos lleva por caminos diferentes. Algunas decisiones son fáciles, y otras son difíciles. En este caso tuve que elegir entre mis dos mayores sueños", explica Brugman, reconociendo que el proceso supuso una dura prueba para ella.

"Se trata de reconocer qué estás dispuesto a sacrificar y qué estás listo para dejar ir. A veces, no hay una respuesta perfecta. A veces, la decisión no se trata de lo que está bien o mal, sino de lo que se alinea con la persona en la que quieres convertirte. Y al final, no se trata de la decisión en sí, sino de cómo sigues adelante una vez tomada", continua la laureada regatista.

"He decidido alejarme de la Vela Olímpica para centrarme en construir un nuevo capítulo en mi vida. Si bien los detalles son personales, esta decisión surge de un profundo deseo de construir algo realmente importante y emocionante para mí", zanja Nora Brugman, quien quiso también agradecer" a Xammar y Juan, a la RFEV, a @enric_noguera y a mi familia", el apoyo en estos años.