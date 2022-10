Luis Conde: "La Copa América de Vela tendrá un impacto similar al de Barcelona'92"

El presidente del Saló Nàutic de Barcelona analizó la tradicional cita barcelonesa, que arranca este miércoles 12 de octubre y se prolongará hasta el domingo 16 El certamen que organiza Fira de Barcelona en colaboración con ANEN celebra este 2022 su 60 edición

El Saló Nàutic de Barcelona arranca este miércoles 12 de octubre y se prolongará hasta el domingo 16. Y al frente del certamen que organiza Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) está un auténtico lobo de mar, Luis Conde, que cumple 14 años como presidente de un evento que este 2022 celebra su 60 edición.

Presidente del Port Marina Palamós, consejero de los Remolcadores del puerto de Barcelona, que también presidió, al margen de empresario de éxito, Luis Conde analiza para SPORT esta nueva edición del Saló Nàutic de Barcelona, que este año, además, colabora con la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), encargada de organizar la Copa América de Vela que se disputará en la Ciutat Contal entre septiembre y octubre del 2024.

¿Que significa para Barcelona la organización del que puede considerarse el tercer evento deportivo más importante después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol?

No hay ninguna duda de que es un hito que va a ser muy importante para Barcelona los próximos años. Yo he participado en dos ediciones, la de Valencia y la de San Diego, y es alucinante ver cómo vibra la ciudad. El impacto para la ciuad puede ser similar al que tuvieron los Juegos Olímpicos de 1992. Es una competicion que no se conoce mucho en España, pero en Estados Unidos se sigue mucho y los americanos van a ver Barcelona por televisión. Barcelona es una ciudad muy bonita y la organización de la Copa América de Vela va a traer un incremento de turistas americanos que, en definitiva, son los que más gastan.

Y el Saló Nàutic de Barcelona ha abierto sus puertas para que FBCN pueda dar a conocer este importante evento a los barceloneses

Como no podía ser de otra manera. Detrás de este evento hay grupos de trabajo tanto en España como en Barcelona Global como en Nueva Zelanda, con el New Zealand Team que han luchado por traer esta cita a Barcelona. La propia alcaldesa Ada Colau ha tenido el acierto de pensar que la Copa América es buena para la ciudad. Quizá la vertiente deportiva es la que menos le atraiga, porque no es muy defensora de la náutica ni se subiría nunca a un barco, pero la Copa América de Vela tiene la vertiente de la innovación y Barcelona es una ciudad muy comprometida con la innovación. No se equivoca. Además, esta será la primera edición que acoja una competición de mujeres y el feminismo es otra de las sensibilidades de nuestra alcaldesa.

Centrémonos en el Saló. 60 ediciones son muchas.

Haber llegado a esta 60 edición ya es todo un hito. No hay que olvidar que el Saló Nàutic se celebra cada año, mientras que otros salones, como por ejemplo el del Automóvil, son cada dos años. Tengo que dar las gracias a los expositores que han persistio cisis tras crisis y que no se han bajado del Saló ni un solo año.

Habla de crisis, pero en esta edición va tener más metros cuadrados de exposición con la incorporación del Moll Marina Port Vell.

El récord de espacio fue en 2007, el último que presidió Enric Puig. La náutica va ligada a la economía y en ese momento la economía vivia un momento explosivo. Fue la bomba. Ahora estamos en el Saló de la incertidumbre. Pero también es un Saló en el que tenemos puestas expectativas ilusionantes, porque tenemos un 20 por ciento más de expositores. Hay más barcos, más catamaranes... y si los expositores traen más producto es porque tienen la sensación de que van a vender más. Los economistas auguran que la economía va para abajo, pero de momento, nosotros no lo hemos notado.

Tras la pandemia, el Saló Nàutic vivió una auténtica eclosión. ¿Se ha conseguido consolidar a los nuevos aficionados a la vela?

La pandemia tuvo un efecto explosivo con una subida del 20 por ciento de matriculaciones respecto a 2019 porque veníamos de tres meses encerrados en casa y la gente quería salir de forma segura. Es una subida que no cuenta, igual que no cuenta el 2020, cuando estaba todo parado. La pandemia ha hecho cambiar los hábitos de conducta y ocio y mantenemos ese incremento de aficionados con 100.000 titulaciones nuevas anuales. Este año va a haber 6.000 matriculaciones y el margen de crecimiento es muy alto, porque estamos en un ratio de 200 habitantes por barco, mientras que Francia, Alemania o Italia tienen entre 90 y 100. Somos el país con mejor clima y en estos momentos, nuestro Saló es el cuarto más importante sólo por detrás de Dusseldorf, que no tiene mar, pero tiene dinero; Génova, que tiene los astilleros y el diseño; y Francia, que tiene dinero y viento.

Cuarto Saló más importante de Europa y todo un referente en innovación y sostenibilidad, con la iniciativa 'Innovación Dock' que presenta los proyectos de 15 startups.

Somos el Saló más importante de España en este sentido. Es algo que va a ir a más permanentemente. La innovación se traduce en la fabricación de embarcaciones con sensores conectados a la nube y aparatos que hacen más facil y segura la navegación. Y la sostenibilidad se traduce en una mayor sensibilidad por mantener el océano limpio, con menos polución, menos gases y embarcaciones eléctricas e híbridas fabricadas con materiales reciclables. La gente de mar amamos el mar y queremos cuidarlo.