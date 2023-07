El Estrella Damm Sailing Team, listo para la 41 Copa del Rey MAPFRE

Volverá a navegar con un modelo DK46 como en las ediciones de 2018 y 2019 en las que se proclamó campeón. En 2022 subió al podio también con un DK46, quedando en tercer lugar en ORC1. Formará el mismo equipo de las anteriores ediciones, con Nacho Montes como armador y Luis Martínez Doreste como patrón.

A partir del lunes día 31 de julio y hasta el sábado día 5 de agosto, el Estrella Damm Sailing Team participará en la 41 edición de la Copa del Rey MAPFRE, la regata de cruceros más esperada del verano en el Mediterráneo.

Un año más, el Estrella Damm Sailing Team, que navega bajo las grímpolas del RCMT Punta Umbría y el RCN Barcelona, luchará por el título de campeón de la Copa del Rey, como ya hiciera en las ediciones de 2018 y 2019. Anteriormente la había ganado en 1998. En esta edición, el Estrella Damm Sailing Team volverá a tener como armador a Nacho Montes y estará patroneado por el regatista olímpico canario Luis Martínez Doreste.

La competitividad de la flota es máxima y el Estrella Damm Sailing Team volverá a competir con un modelo DK46; un barco gemelo con el que consiguió las dos últimas victorias. En la presente edición de la Copa del Rey habrá otros dos barcos iguales que el Estrella Damm: el HM Hospitales y el Urbania. En la edición de 2022, el Estrella Damm Sailing Team subió al podio en tercera posición por detrás del TP52 alemán Red Bandit y del Swan45 argentino From Now On.

El equipo participará en la clase Majorica ORC 1, donde habrá 15 unidades en competición. En el grupo en el que competirá el Estrella Damm Sailing Team encontramos barcos como los TP52 −como el Aifos de la Armada Española y que patronea Felipe VI, y el Blue Carbon−, además de varios 50 pies −como el DK50 Corsario− y de barcos de menor eslora, como son los Swan42, entre los que destacan el checo Daring Sisters o el alemán Palibex Elena Nova.

Nacho Montes, armador del Estrella Damm Sailing Team, cuenta que “llegamos un año más a Palma con mucha ilusión por hacer un buen papel. El equipo está muy cohesionado y daremos lo mejor de nosotros mismos, aunque cada año la rivalidad es mayor y no va a ser nada fácil”.

“Llega la hora de la verdad y después de varias regatas previas es ahora cuando nos lo jugamos todo”, explica el project manager y trimmer del Estrella Damm Sailing Team, Ricardo Terrades, y añade: “somos conscientes de que hay muchos rivales peligrosos y que, dependiendo de las condiciones de viento, la balanza se puede decantar más hacia un lado que otro”. La Copa del Rey es una regata larga y “como siempre, el equipo más regular será quien se lleve el triunfo. Trataremos de estar arriba y pelear por cada eslora, por cada segundo”.

La tripulación está formada por Luis Martínez Doreste (caña), Toni Rivas (táctico), Roberto Molina (navegante), Ricardo Terrades (trimmer de mayor), Robin Imaz (trimmer de génova), Nacho Murube (trimmer de spi), Nacho Montes (braza), Queco Morales (bañera), Álvaro Fernández Candau (piano), Alfonso Montes (flouter), Arturo Montes (media proa), Adolfo López Quevedo (palo), Peter Fischer (segundo piano) y Aleix Gelabert (proa).

La tripulación del Estrella Damm Sailing Team 2023 suma en total 12 campeonatos del mundo, 15 europeos, una medalla de oro olímpica, un total de 8 participaciones en Juegos Olímpicos y un navegante oceánico que quedó en cuarto lugar en la última edición de la Barcelona World Race.