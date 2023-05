Estrella Damm se embarca en la 37ª Copa América

La cerveza también patrocinará el Emirates Team New Zealand, el equipo que defenderá la Copa América

La Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona ha acogido esta mañana la presentación del patrocinio de Estrella Damm en la 37.a Copa América, que se celebrará en Barcelona en 2024. El acto, que ha estado presidido por la mítica Copa América −el trofeo deportivo más antiguo de la historia y que data del año 1851−, ha contado con la participación de Grant Dalton, CEO de la 37.a Copa América, y Jorge Villavecchia, director general de Damm, quienes han conversado sobre Barcelona, del impacto económico que tendrá la competición, de la participación de la ciudadanía en el torneo y de la importancia de la sostenibilidad en la gestión de un evento de estas magnitudes.

“Estamos muy orgullosos de que Estrella Damm vuelva a patrocinar la America's Cup y el Emirates Team New Zealand, como hizo en 2007. El hecho de que hayamos restablecido la colaboración dieciséis años después de la última vez que competimos en España ilustra la relación duradera con prácticamente las mismas personas dentro de ambas organizaciones”, ha apuntado Grant Dalton. Por su parte, Jorge Villavecchia ha resaltado el carácter internacional del evento: “La Copa América situará Barcelona en el epicentro deportivo a nivel internacional, en el que se darán cita los mejores regatistas y equipos de vela de todo el mundo. [...] Estamos seguros de que la colaboración entre

Estrella Damm y la Copa América contribuirá a la proyección internacional de la ciudad de Barcelona y de la marca Estrella Damm, presente ya en más de 130 países en todo el mundo”.

Como patrocinador oficial, Estrella Damm será la cerveza del torneo y gozará de visibilidad en los diferentes espacios habilitados tanto en la regata previa de Vilanova i la Geltrú como durante la competición en Barcelona, además de llevar a cabo acciones que acerquen la competición y el deporte de la vela a la ciudadanía.

El evento ha servido también para anunciar que Estrella Damm será patrocinador del Emirates Team New Zealand (ETNZ), el defensor del título que se pondrá en juego en el verano-otoño de 2024.

De esta forma, Estrella Damm repite como patrocinador de la Copa América −tal como lo hizo en las ediciones de 2007 y 2010, celebradas en Valencia−, y del Emirates Team New Zealand −al que también patrocinó en la edición de 2007−, reforzando su compromiso con la vela, con el deporte y con la sociedad.

Estrella Damm y la vela

La relación entre Estrella Damm y la vela se remonta a hace más de 25 años, con los primeros patrocinios de la Copa del Rey de Vela (Palma de Mallorca), competición de la que se alzó ganador en 1998, 2018 y 2019. En 2007 y 2010 participó también en la primera y segunda edición de la Barcelona World Race, la única regata de vuelta al mundo a vela con dos tripulantes y sin escalas, con salida y llegada en Barcelona.

Actualmente, y después de 147 años de historia, la presencia de Estrella Damm en el mundo del deporte no conoce límites, y la compañía continúa comprometida con todas sus disciplinas en eventos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con el futbol, el baloncesto, el tenis, el pádel, la vela o el golf, entre otros.

La Copa América

La Copa América es el trofeo más antiguo del deporte internacional −se remonta a 1851− y se erige como una de las pruebas deportivas más duras. El New York Yacht Club, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, ostentó el trofeo durante 132 años antes de perderlo en 1983 a manos de Australia. Desde entonces, la Copa sólo la han ganado equipos de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. El actual Defensor de la Copa América es el Emirates Team New Zealand, que representa al Royal New Zealand Yacht Squadron.

La 37.a Copa América tendrá lugar entre agosto y octubre de 2024 en el corazón de Barcelona, una de las ciudades más visitadas del planeta. Desde el Port Vell hasta el Port Olímpic, el mundo de la vela ha hecho de Barcelona su hogar para lo que promete ser una de las ediciones más intensas de la Copa América en sus 172 años de historia.