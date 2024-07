Altadill, sobre su dimisión como director del Sail Team: "No hay que dejar que nadie de fuera venga a enseñarnos"

El navegante barcelonés y entrenador olímpico Guillermo Altadill explicó en EFE que dimitió como director del Sail Team BCN tras permitir injerencias ajenas, por lo cual aceptó su error y decidió renunciar. "España es una primera potencia mundial en la vela y no debemos tolerar que nadie de fuera venga a enseñarnos; lo permití, acepté mi error y dimití", insistió.

Altadill comentó que “no estaba de acuerdo en cómo se llevaban las cosas en el seno del equipo” y detalló que su salida fue motivada porque su socio "puso al frente del mismo a un director técnico inglés, Ross Daniel, que tenía, y tiene, un salario superior al de todo el equipo junto. En esta línea, añadió que no estuvo de acuerdo con la decisión porque, como antiguo competidor, considera que "los regatistas son lo más importante de un proyecto. Me gusta que me traten bien como regatista y yo trato bien a los regatistas que están conmigo", indicó.

"Poco a poco me di cuenta de cómo se llevaban las cosas"

No cree justo que el director técnico cobrase diez veces más que ellos. "Y trabajando menos y con menos responsabilidad. Esto ya no me gustó entonces y poco a poco me di cuenta de cómo se llevaban las cosas", apuntó Altadill.

Llegado a este punto, explica que tenía dos opciones: "La primera era todos ellos fuera y yo adquirir la parte de mi socio. Pensé que hacer esto perjudicaba al equipo y también a los patrocinadores. La otra era recuperar mi parte de la sociedad, irme y que ellos continuasen solos; es lo que hice".

Él no quiso hacer declaraciones al respecto hasta este martes porque tenía un contrato y debía recuperar su parte en la sociedad AC Sailing Team BCN SL que, en febrero de 2023, había constituido con el inglés Stewart Hosford, el otro director del equipo, y que ya se ha resuelto.

Al preguntarle si se arrepintió de alguna cosa al tomar la decisión de dimitir, indicó que "únicamente por dejar que pusiesen ingleses en el equipo: hace dos días ganó Alcaraz en Wimbledon, la Selección de fútbol el Europeo y el equipo español el Circuito Mundial SailGP de vela. Aquí exportamos entrenadores y no tenemos que importar ni directores generales; hacer eso es absurdo".

"Yo quería un director técnico español"

“Yo quería un director técnico español, alguien que hubiese estado en la Copa América y con quién yo hubiera navegado siempre y que no hace falta ni que hablemos para saber lo que quiere cada uno", aclaró Altadill.

"Y lo menos normal era”, continuó,"que cada día que había 'briefing' (reunión técnica) con los 20 miembros del equipo, donde 18 son españoles, tuviese que hacerse en inglés. Y eso no lo decía solo yo, incluso algún patrocinador recordaba que esto era un equipo español".

Altadill reconoció que permitir que “el sector inglés se posicionase dentro del equipo” fue un fallo suyo. "Tenía que haberme rodeado de gente española que supiese de qué va la Copa en vez de dejar se pusiese gente no española y que además no sabe cómo va", opinó. "No solo se ha perjudicado al equipo sino que también a la gente que nos ha ayudado como es el caso de Port Sitges-Aiguadolç y otros", aseguró.

Willy Altadill en la Volvo Ocean Race / MAPFRE

El navegante lamentó que los dos equipos españoles hayan dejado, “sin previo aviso”, esta última base donde estuvieron diez meses porque "el Presidente Ejecutivo del puerto, Albert Bertrán, les hubiese cedido apartamentos para reuniones y para colocar el simulador, además de amarres para que el equipo desarrollase su trabajo. Port Sitges, que se había comprometido desinteresadamente y tenía mi palabra de cómo iba a ir todo, está molesto y más gente ya empieza a estarlo por muchos motivos; ahí están otras de las razones por las que me he ido", incidió.

Sobre Grant Dalton, director general de America's Cup Events BCN, organizador de la 37ª Copa del América en Barcelona, puntualizó: "No tengo ningún problema con él ni con la organización. Ganamos juntos una Vuelta al Mundo, él ha confiado siempre en mí y yo totalmente en él. Me llamó cuando se enteró de mi decisión de dimitir y me dijo: 'Si eres capaz de decir que lo dejas, también debes ser capaz de pensarlo y decir que te quedas'; pero ya no había vuelta atrás porque lo que estaba pasando no era justo", finalizó.