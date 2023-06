Alinghi Red Bull Racing: Suiza regresa a la America’s Cup en busca de su tercera Copa

Tras 12 años de ausencia, estarán de vuelta de nuevo en Barcelona con una colaboración estratégica con Red Bull El sindicato suizo ha reclutado a una nueva generación de talentos de la vela local que han dominado en los lagos suizos

Los suizos siguen siendo el único equipo europeo que ha ganado la America's Cup en sus 172 años de historia, después de haberse alzado con el trofeo en 2003 en Auckland y de haberlo defendido en Valencia 2007. Nada más concluir aquella edición de 2007, Larry Ellison, magnate del software y CEO de Oracle, retó al sindicato Alinghi a un duelo al mejor de tres regatas en un Match uno contra uno llamado "Deed of Gift Challenge", que se celebró también en Valencia en 2010 a bordo de algunos de los barcos más grandes y potentes jamás creados. Los suizos perdieron por 2 a 0 y desde entonces se han mantenido al margen de la America’s Cup, aunque sin perderla del todo de vista.

Tanto es así, que en esta próxima 37ª America’s Cup Barcelona 2024 estarán de vuelta de nuevo con una colaboración estratégica con Red Bull, la empresa austriaca de bebidas, y su empresa asociada Red Bull Advanced Technologies, y el apoyo financiero del filántropo y empresario Ernesto Bertarelli.

Alinghi Red Bull Racing anunció su equipo en julio de 2022, desafiando en nombre de la Société Nautique de Genève e inmediatamente se instaló en Barcelona, adquiriendo el primer barco AC75 que Emirates Team New Zealand utilizó en la 36ª America’s Cup, Te Aihe, y reclutando a una nueva generación de talentos de la vela local que han dominado en los lagos suizos en las clases de catamaranes con foils (hidroalas).

El Alinghi ha progresado a pasos agigantados desde la botadura del primer barco en 2022 | ALINGHI RED BULL RACING

Vuelco en Barcelona y progreso

La curva de aprendizaje ha sido pronunciada para los jóvenes regatistas, ya que nada más subirse al potente monocasco AC75 en Barcelona, sufrieron un aparatoso vuelco al verse atrapados en una fuerte tempestad. Sin embargo, bajo la dirección de algunos de los mejores entrenadores del mundo como Pietro Sibello, Dean Barker y Nils Frei, el equipo ha progresado a pasos agigantados desde la botadura del primer barco en agosto de 2022 hasta la recepción de sus AC40 a finales de enero y mayo de 2023.

Liderados en primera línea por su afable patrón y gran profesional, Arnaud Psarofaghis, el grupo ha realizado un intenso entrenamiento dentro y fuera del agua, utilizando el Red Bull Athlete Performance Centre de Thalgau (Austria) y el Hôpital de la Tour de Ginebra para mejorar su condición física. En tierra, el equipo ha nombrado a Marcelino Botín -anteriormente en el sindicato estadounidense American Magic como diseñador jefe- apoyado por Adolfo Carrau como coordinador de diseño, y realizando gran parte del trabajo en el simulador bajo la dirección de Joseph Ozanne.

Convertido en una imagen habitual del horizonte de Barcelona, Alinghi Red Bull Racing también se ha integrado a la perfección en la ciudad, y Silvio Arrivabene, codirector general, se ha mostrado muy satisfecho con el desarrollo del programa invernal de entrenamientos: "Creo que hemos evolucionado bien. El principal objetivo era subirnos al AC75 y pasar tiempo en el agua con una tripulación nueva, y lo hemos conseguido durante todo el invierno y, de hecho, hasta la primavera, así que estamos satisfechos. También hemos conseguido hacer un par de modificaciones en el barco y adaptarlo a la Versión 2 de las reglas de la Clase, así que creo que Barcelona ha sido un buen lugar para nosotros durante estos últimos meses".

El acierto de la Ciudad Condal

En cuanto a la localización de la sede, Arrivabene lo tiene claro: "La elección de Barcelona ha sido muy bien recibida porque es una gran ciudad europea, a orillas del Mediterráneo, internacional, multicultural, con historia y una gran riqueza artística, en un país que ha participado y ya ha sido sede de la America's Cup en el pasado con mucho éxito de público y un gran entusiasmo y pasión. Así que, a título personal, creo que es una muy buena noticia. Y del mismo modo, también pienso que lo es para el resto del equipo, ya que tenemos muchos europeos en el grupo, que han visto esto como una gran oportunidad de participar en la America's Cup relativamente cerca de casa; mientras que los no europeos también estaban entusiasmados con la perspectiva de venir a Europa al Mediterráneo, así que creo que todas estas cosas casan muy bien".

Barcelona es una de las grandes capitales mundiales de la vela y, para la America's Cup, la competición tendrá lugar en un campo de regatas situado a escasos metros de la playa de La Barceloneta. La navegación es todo un reto, con vientos como el Xaloc y el Garbí, brisas cálidas mediterráneas y un oleaje que a veces aumenta debido a los arrecifes ecológicos artificiales que se extienden a lo largo del paseo marítimo.

Silvio Arrivabene se ha mostrado entusiasmado con las condiciones: "Por supuesto, muchos han comentado que el estado de la mar aquí es un factor atendiendo al hecho de que, anteriormente durante dos o tres ediciones, hemos estado navegando en aguas relativamente tranquilas para los catamaranes y los AC75. Seguramente, ahora será diferente y sólo tenemos que familiarizarnos con ello. Aun así, yo no lo consideraría un desafío como tal. Aunque todo es un reto, al mismo tiempo forma parte de la ubicación. Ciertamente, Barcelona es una sede viable, no podemos decir que no lo sea. Sólo es cuestión de adaptarnos a estas nuevas condiciones".

Con el AC40 en la preliminar de Vilanova i la Geltrú

Alinghi Red Bull Racing competirá contra el resto de equipos de la America's Cup por primera vez en la regata preliminar de Vilanova i la Geltrú, en septiembre de 2023, a bordo de su monotipo AC40, la embarcación de menor eslora que también se utilizará en los eventos de la Youth & Women's America's Cup en 2024. Como sostiene Arrivabene, será una oportunidad para evaluar el rendimiento: "Efectivamente, las regatas preliminares son una gran herramienta para nosotros tanto a nivel interno como entrenamiento, como externo para darnos a conocer entre el público y la afición".

"Sin duda, nos encantaría participar en más pruebas. Creo que esto es algo común a todos los Challengers, y en nuestro caso aún más, ya que somos un equipo nuevo en esta edición. Ciertamente, es importante hacerlo bien, pero al igual que salimos a entrenar cada jornada, es importante tener un buen día y hacerlo bien. Hemos estado invirtiendo nuestro tiempo en el primer AC40, y ahora ya podemos entrenar con el segundo también, así que en breve vamos a empezar a navegar con los dos barcos aquí en Barcelona. Sin duda, estamos deseando hacerlo”, manifiesta Arrivabene.

Para los espectadores a orillas del mar, la imagen del icónico hotel W Barcelona iluminándose de rojo en la víspera de los días de navegación programados por Alinghi Red Bull Racing ha tenido una gran acogida. Con su base en construcción en la zona de la Rambla del Mar del Port Vell, los suizos serán uno de los equipos más mediáticos de este ciclo de la America's Cup. ¿Podrán recuperar el famoso trofeo? El tiempo lo dirá, pero parece que tienen buena pinta.

Arnaud Psarofaghis, en la simulación por ordenador en modo regata | ALINGHI RED BULL RACING

El personaje clave: Arnaud Psarofaghis, Skipper

Arnaud tenía sólo 15 años y estaba sentado en el suelo de la Société Nautique de Genève, a altas horas de la madrugada, en 2003, rodeado de entusiastas socios del club y amigos, cuando los suizos ganaron por primera vez la America's Cup. Aquello encendió su pasión por el entonces equipo 'Alinghi' y ahora, veinte años después, estará capitaneando a Alinghi Red Bull Racing en la 37ª America's Cup de Barcelona.

Su ascensión a la cumbre del deporte ha transcurrido en gran parte navegando por los lagos suizos. En 2016 se unió al equipo procedente del Team Tilt, con el que había conquistado el Trofeo D35 en 2015, título que incluía una victoria en la emblemática Bol d'Or, y para el que había sido entrenador en la Red Bull Youth America's Cup de 2013. Timonel talentoso y dedicado, Arnaud también se ha hecho un nombre al ganar dos títulos de campeón de Europa en la clase International Moth de foils (2008 y 2009) y al conseguir el bronce en el Campeonato del Mundo de 2009.

Desde que se unió al equipo suizo, ha contribuido a sus logros en los Trofeos D35 de 2017, 2018 y 2019, en las temporadas 2016 y 2018 de las Extreme Sailing Series, en el Campeonato del Mundo GC32 de 2019 y en las victorias en los campeonatos anuales del GC32 Racing Tour. Considerado por los miembros del equipo en Alinghi Red Bull Racing como "casi imbatible" en la simulación por ordenador en modo regata, Arnaud es una incógnita en esta America's Cup y una de sus promesas más interesantes.