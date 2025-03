Valladolid se harta de la gestión del 'Fenómeno': "Ronaldo, vete ya"

El estadio de la pulmonía, como se conoce coloquialmente al José Zorrilla de Valladolid, se caldeó antes del encuentro que disputó el equipo local contra la Unión Deportiva Las Palmas. Aproximadamente un millar de aficionados se confregaron en los aledaños del estadio pucelano para reclamar, de una vez por todas, la marcha de Ronaldo Nazário, actual propietario de la entidad.

Cánticos contra todos

La previa del duelo contra los grancanarios fue agitada. Media hora antes del pitido inicial, la hinchada disparó con cánticos contra todo lo que se movía. No se salvó Ronaldo y el ya clásico: "Ronaldo, vete ya". También pillaron cacho los futbolistas, a los que señalaron de no estar dando todo lo que se esperaba sobre el terreno de juego. "Esta camiseta no la merecéis" o "jugadores, mercenarios" fueron algunos de los cánticos que se escucharon por parte de la masa pucelana.

Ronaldo Nazário continúa sin aparecer por la orilla del Pisuerga. El brasileño está más pendiente de convertirse en presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol que del Real Valladolid. El exfutbolista ya ha manifestado en varias ocasiones que la entidad está a la venta, siempre y cuando llegue una buena proposición. Sin embargo, el traspaso de la mayoría de acciones continúa estancado y el ambiente en Pucela es ya irrespirable.

Empate y gracias

El encuentro no mejoró el panorama. El Real Valladolid cosechó un empate que no le saca de pobre y se enquista en el farolillo rojo de la clasificación. No le valió a los pucelanos ni disputar más de una hora de juego con un hombre más por la expulsión de McKenna. Sandro adelantó a Las Palmas con un remate afortunado que despistó a Hein. De Burgos Bengoetxea anuló dos tantos a los blanquivioletas, el tercero sí subió al marcador, pese a que Marcos André bordeaba el fuera de juego. Latasa empaló el que a la postre sería el equilibrio tras un asedio final infructuoso.