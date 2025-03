Ronaldo reaparece en Valladolid: "Hay charlas, pero no ofertas"

El Real Valladolid, colista destacado de LaLiga, tiene este sábado una de sus últimas opciones para, al menos, seguir con esperanzas de pelear la salvación en las últimas jornadas. El cuadro pucelano viaja a Mestalla para enfrentarse a un rival directo como el Valencia. Sabedor de la importancia del choque, el presidente Ronaldo Nazário reapareció públicamente más dos meses después para dar ánimos a la plantilla.

El dueño del Real Valladolid se había desentendido del club en los últimos meses. No había noticias de él, al menos de forma pública, a pesar de vivir un tramo de temporada complicado con seis derrotas consecutivas y siete jornadas sin ganar, la última con el 1-1 ante Las Palmas a pesar de estar con un hombre más durante una hora de partido.

Pese a necesitar un milagro para lograr la salvación, no está todo perdido. Por ese motivo, la plantilla vallisoletana recibió la inesperada visita de Ronaldo Nazário -tal como mostró el club en una publicación en redes sociales- tras el entrenamiento realizado este viernes en el José Zorrilla.

"¡Gracias Presidente por acompañar hoy al equipo antes del partido de Valencia!", escribía el club en 'X'. "Ronaldo ha transmitido a los jugadores y al cuerpo técnico el apoyo de todo el club y la exigencia de competir cada partido dando lo máximo de cada uno", añadía la publicación, acompañada de una imagen del dueño de la entidad en el vestuario junto a la plantilla y al técnico Álvaro Rubio.

Sobre la venta del club

Además, en declaraciones a 'Radio Marca', el presidente del Real Valladolid explicó que "sigo manteniendo una gran ilusión, sigo creyendo en el equipo. Obviamente nos encontramos en una mala situación, pero espero que podamos reaccionar y salir de esta".

No sé cuándo va a ser la venta del Valladolid. Ahora mismo hay charlas, estamos hablando con gente, pero no hay ofertas Ronaldo Nazario — Presidente y dueño del Real Valladolid

También fue preguntado por el tema estrella, la posible venta del club: "He recibido unas ofertas que no corresponden a lo que vale el club. Hay rumores otra vez, pero estamos trabajando cada día para hacer el club cada vez mejor y cuando pase la propiedad al siguiente encontrará un club en buenas condiciones. No sé cuándo va a ser eso. Ahora mismo hay charlas, estamos hablando con gente, pero no hay ofertas".