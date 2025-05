No aguantan más a Ronaldo: "Si va a Valladolid, lo matarán"

Nunca la palabra 'fracaso' había encajado mejor para definir la gestión de un presidente con su club. Ronaldo Nazário, dueño del Real Valladolid desde 2018, ha hecho todos los honores para ser considerado como persona non grata en la ciudad española. Su pasotismo, dejadez y continuas faltas de respeto al club y a sus aficionados, además de múltiples malas decisiones, se han traducido en un nuevo descenso a Segunda División.

El mítico delantero brasileño venderá el club en los próximos días, algo que, sin lugar a dudas, se celebrará en las calles de Valladolid. En el partido contra el Barça, disputado en el José Zorrilla, la afición del Pucela dejó la enésima muestra de su descontento lanzando billetes falsos sobre el césped con su rostro y un mensaje muy claro: "Ronaldo, vete a casa".

La afición muestra los billetes de 500 euros con la cara de Ronaldo / Valentí Enrich

En total, se lanzaron 60.000 billetes de 500 euros, lo que da un total de 30 millones de euros, cifra que simboliza la compra del club por parte del brasileño en 2018. Solo es la punta del iceberg.

En 5 años el Valladolid estará luchando por un puesto en la Champions Ronaldo Nazário, en septiembre de 2019

Retrocediendo unos años, en 2019, Ronaldo ilusionó a todos los seguidores del Valladolid: "En 5 años el Valladolid estará luchando por un puesto en la Champions League", aseguraba en septiembre. Cinco años y medio después, el club es oficialmente de Segunda, tras firmar una temporada horrible. Es el tercer descenso en cinco años.

Ronaldo Nazário, presidente del Valladolid / EFE

A cuatro jornadas para el final de liga, el Valladolid es colista destacado con 16 puntos, la mitad que Las Palmas, el penúltimo clasificado. En los últimos 15 partidos, ha perdido 14 veces, con solo un empate y ninguna victoria. Una situación imposible de soportar.

El culpable, a ojos de los pucelanos y de buena parte de los aficionados al fútbol español: Ronaldo Nazário. Así lo destacaba un aficionado del club llamado Sergio en un reportaje de 'RMC Sport' sobre la situación del Valladolid: “Cuando llegó Ronaldo fue una gran alegría y durante dos años no fue tan malo. Venía a cada partido y se comportó como un presidente normal”, reconoce Sergio.

Ausencias, faltas de respeto y escándalos

No obstante, su compromiso e interés por el club fue decayendo a medida que pasaban las temporadas, con un rendimiento muy pobre. Un punto de inflexión fue cuando declaró públicamente su interés por la presidencia de la Federación Brasileña de Fútbol (antes de dimitir en marzo pasado), algo que molestó profundamente a los aficionados. Se podría decir que fue un punto de no retorno, aunque la situación ya venía crispada de antes.

Las ausencias del brasileño eran habituales. Una de las más sonadas, esta misma temporada, fue en un partido contra el Getafe, en el que Ronaldo transmitió en su canal de Twitch un torneo de tenis benéfico mientras su equipo jugaba.

Ronaldo Nazario, con su esposa Celina Locks y el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, antes de la final del Mutua Madrid Open de tenis / EFE

La afición también critica la imagen que da del club en Europa. El escándalo más reciente fue el mismo día de la derrota contra el Barça, cuando fue grabado saliendo de un restaurante visiblemente borracho. Ese día, tampoco acudió al estadio.

Sergio, muy triste, aseguraba que "la ilusión de tener un buen equipo se ha ido desvaneciendo poco a poco. Como aficionado, te sientes estafado, porque entre las promesas de marcharse y cómo está terminando, el declive es enorme."

La sensación actual es que Ronaldo no puede pisar Valladolid, porque si va, lo matarán Sergio — Aficionado del Valladolid

"La sensación actual es que Ronaldo no puede pisar Valladolid, porque si va, lo matarán, es evidente. La gente está impaciente por que se vaya", finalizaba el aficionado pucelano. Por suerte, su deseo podría cumplirse pronto con una venta del club que debería concretarse en los próximos días.