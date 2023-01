Ronaldo condena los insultos racistas de la afición del Valladolid a Vinicius

"Los racistas y xenófobos no nos representan", afirmó el presidente del club pucelano en las redes sociales El brasileño reafirmó que la entidad colaborará con las autoridades para que los agresores sean apartados

El presidente del Real Valladolid y exjugador del Real Madrid, Ronaldo Nazario, publicó este martes en las redes sociales un mensaje de condena a los insultos racistas que parte de la afición albivioleta dedicó al madridista Vinicius Junior durante el partido liguero del pasado viernes, que terminó con victoria blanca por 0-2 con un doblete de Karim Benzema.

"Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr , todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club", escribió Ronaldo en su cuenta personal de Twitter.

"No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan", añadió en un segundo mensaje el presidente del club pucelano.

Estas publicaciones llegaron pocas horas después de que LaLiga anunciara haber presentado denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes por los insultos racistas en contra el futbolista brasileño.