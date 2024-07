Pezzolano tiene la clave para la permanencia del Valladolid: "Al cien por cien cada partido"

El Real Valladolid ha comenzado la pretemporada "con mucha ilusión y ganas" y la intención de ser "un equipo competitivo, que sepa jugar cada partido y sus momentos dentro de ellos, que los viva al cien por cien", ha explicado este martes su entrenador, Paulo Pezzolano.

Es consciente de que la primera división "es muy diferente", que "hay que sumar ante rivales directos", sobre todo en casa donde el equipo tiene la obligación de "hacerse fuertes", por eso tiene claro que deben tener "los pies sobre la tierra, porque el campeonato es muy largo".

Durante esta primera semana de trabajo, ha añadido, "se ha visto la evolución interna y el compromiso individual y grupal, lo que genera cosas positivas porque además los jugadores han llegado muy bien", y están "preparados para trabajar lo que traiga el club y sacar lo mejor de cada uno".

No obstante, a Pezzolano le gustaría "evolucionar en el juego, no solo ser mejor que el rival sino que sea lindo estéticamente, aunque luego habrá rivales superiores que no lo permitan, y no se podrá jugar con balón solo, sino que será necesario saber hacerlo sin él", ha matizado.

"Habrá que medirlo muy bien y ver los detalles de cada encuentro y rival para competir, pero no se va a negociar la intensidad ni la ambición, ya que esta será fundamental para lograr el objetivo, que es la permanencia; y luego si se puede dar un paso más, bienvenido sea", ha insistido.

La afición responde: más de 20.000 abonados

Lo que considera fundamental es que cada jugador "sienta el orgullo de pertenecer a esta institución y a este equipo", que haya una afición que arrope al Real Valladolid en cada partido. En este sentido, considera "una alegría enorme" que ya haya más de 20.000 abonados con la previsión de superar el récord del club.

Pezzolano ha reiterado que se aborda un año ilusionante, que en su caso afronta con la intención de "lograr una mayor unión" entre aficionados y equipo, para que juntos sean "más fuertes".

El escudo

De hecho, ha desvelado que se siente "muy contento" de que el club haya recuperado el escudo antiguo porque cree que "los colores y el escudo nunca se deben tocar", y aunque nunca hizo esto público, realizó su trabajo para tratar de que se retomara el símbolo de siempre.

"La afición se sentirá más identificada y eso traerá unión y paz. Se escuchó a los seguidores, y eso demuestra la humildad del presidente que tienen", ha añadido Pezzolano, quien ha felicitado a España por su título europeo y ha apuntado que "fue el mejor equipo en todos los sentidos, desde el primer partido hasta el último".

Y ha confesado que le "encanta" cómo juega y cómo fue superior a todos los rivales, demostrando que el fútbol español "es muy técnico, le gusta el balón, juntarse", pero incidió en que esa forma de jugar no se puede extrapolar al resto de equipos "porque cada institución busca una cosa y tiene diferentes jugadores".

Retornos

Respecto a Amallah, que ha regresado al equipo al igual que Kike Pérez, y la incorporación de Eray Cömert, ha apuntado que se está tratando, desde el primer momento, de que se adapten a las intensidades y la rutina de trabajo interna, pero sabe que "van a sumar calidad porque son jugadores consolidados" e irán sumando minutos.

En cuanto a las salidas de Masip, Escudero y Negredo se ha mostrado "agradecido" por haberlos tenido: "a dos grandes capitanes, profesionales y personas, que lo han dado todo y a un Álvaro Negredo que vino a sumar al cien por ciento". "Todos ellos me han hecho aprender y crecer, y les doy las gracias por ello", ha matizado.

Aunque "hay puestos por cubrir", no se mete en el tema del mercado, aunque dé su opinión porque sabe que "lo que haya, será lo mejor que se pueda tener y se sacará lo mejor de todos", al igual que con los jugadores del Promesas "a los que hay que tener cerca porque eso les permitirá seguir creciendo", ha dicho.

Primeros rivales

En cuanto al inicio liguero, con dos partidos en casa ante recién ascendidos, y luego visitas al Real Madrid y Barcelona, piensa que es lo "mejor" que les ha tocado. "Hay que sacar el mayor rendimiento", fundamentalmente, a los partidos de casa porque serán rivales directos, pero también tratando de sorprender como visitantes.

"Quizá sea el momento de llevarse algo ante el Real Madrid y Barcelona, pero son grandísimos equipos, con planteles extraordinarios y, aunque sea difícil, hay que aferrarse a ese pequeño porcentaje que existe de sumar. Pero lo primero es el Espanyol, y es en lo único en lo que tenemos que pensar, y que ese choque no marque, ni para bien ni para mal", ha concluido.