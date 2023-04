Pacheta, molesto: "Es mi tercera destitución y en todas cumplí los objetivos"

El técnico español ha sido destituido después de la abultada derrota del Valladolid ante el Real Madrid (6-0) Los blanquivioleta marchan decimosextos con un solo punto por encima del descenso

El ya exentrenador del Real Valladolid Pacheta ha destacado, en una última rueda de prensa en el estadio José Zorrilla, que acaba de vivir su "tercera destitución" y, tal y como sucedió en las anteriores, se produce "habiendo cumplido los objetivos" que se había marcado, de ahí que la considere "inesperada", puesto que deja al equipo con "28 puntos".

"Sí es cierto que las sensaciones no eran las mejores y entiendo la decisión que ha tomado el club, porque forma parte de esta profesión, tan jodida como maravillosa, pero eso no quita que sienta dolor. Creo que había suficientes motivos para creer en la salvación y esta plantilla está capacitada para conseguirlo", ha precisado.

El técnico burgalés leyó un comunicado en el que ha agradecido los "casi 22 meses" que ha estado al frente del banquillo blanquivioleta y "el excelente trato profesional y humano que ha recibido por parte de todos los estamentos del club", que le han permitido "realizar un trabajo diario normalizado y fluido".

"Me entristece no poder terminar el proceso en el club, porque he compartido muchos momentos de alegría, y de dolor, tras las derrotas, logrando esa obsesión de llenar el campo y de salir aplaudidos también cuando se han perdido partidos", ha matizado.

Posteriormente, ya en el turno de preguntas, "Pacheta" ha reconocido que el club le ha "protegido" hasta el último día, ya que se le comunicó su destitución al finalizar el entrenamiento del lunes, y que nunca nadie ha "interferido" en su trabajo por lo que, ha sido "feliz" hasta el final.

"Esta semana comenzaba de una manera dura -tras la dura derrota ante el Real Madrid (6-0)-, y se ha hecho más dura aún. Aquí tengo gente que me ha ayudado mucho, y con la que he compartido muchas horas, y llegué pensando que iba a estar diez años, no solo 22 meses", ha señalado.

También ha confirmado que no ha hablado con el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, como tampoco lo hizo cuando fichó por la entidad vallisoletana y ha deseado "suerte" al técnico que le sustituya -que el director deportivo, Fran Sánchez, ha confirmado que es el uruguayo Paulo Pezzolano, quien ha dimitido hace escasos días como técnico del Cruzeiro, también propiedad de Ronaldo-.