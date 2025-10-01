Zorío denuncia que el Valencia CF regaló las entradas de sus abonos

Nueva denuncia de Miguel Zorío al Valencia CF. El presidente de Marea Valencianista asegura que en el partido del martes por la noche en Mestalla contra el Real Oviedo, el club regaló dos entradas correspondientes a los pases de abono que tiene Miguel Zorío y su esposa en Tribuna Central de Mestalla.

“Cuando llegamos al partido, nos encontramos con nuestros asientos ocupados por dos aficionados. Para nuestra sorpresa, el club les había emitido y regalado dos entradas oficiales correspondientes a los asientos que ocupamos desde hace mucho tiempo, y tras una tensa conversación, los ocupantes ilegales de los asientos los desalojaron. Hice una foto de las entradas que llevaban y se las pasé a Javier Solís en mitad del partido, quien leyó el mensaje, pero no hizo nada. Duplicar entradas es un delito de estafa y/o de falsedad documental, que he denunciado esta mañana en la página web de la LFP y que en los próximos días llevaré a Fiscalía. Es gravísimo que un club como el Valencia CF pueda usar estas prácticas barriobajeras con un opositor a Peter Lim, y es aún más grave que la LFP lo permita” ha declarado Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF.

Hay que recordar que Zorío ha conseguido que se reabra la querella que ha presentado contra Peter Lim y otros ejecutivos del Valencia CF por diferentes y gravísimos delitos que presuntamente han derivado en vaciar la caja del club con comisiones de fichajes, precios de jugadores por encima del valor de mercado o enviar dinero a Singapur y Hong Kong sin soporte documental legal. Además, ha conseguido que la fiscalía portuguesa investigue los fichajes de Cancelo, Rodrigo y André Gomez.

Vía: Superdeporte