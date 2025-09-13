Yarek, de la suplencia a la Champions
El futbolista de Polinyà del Xúquer fue suplente por vez primera después de la derrota de su equipo previa al parón
Entró en la segunda parte después de que su equipo recibiera tres goles del NEC y no encajaron ninguno más
Pau Pardo
Por primera vez desde que llegó a Eindhoven, Yarek Gasiorowski arrancó un partido del PSV desde el banquillo. El canterano valencianista, que había protagonizado un gran arranque de temporada, fue suplente tras la derrota previa al parón frente al Telstar y fue relegado al banquillo para medirse al NEC.
El de Polinyà del Xúquer ingresó en la segunda parte de un choque que el PSV ganó por pura pegada por tres goles a cinco, pero en el que el rendimiento defensivo de los de Peter Bosz fue verdaderamente malo, encajando muchos goles contra un rival de menor entidad.
El valenciano entró en el campo en el minuto 73 después de que el PSV recibiese el tercer gol de la tarde y desde su ingreso en el campo, su equipo no volvió a encajar.
Yarek viene de jugarlo todo con la Sub-21 y la idea del PSV es que el jugador juegue el martes en Champions. El exvalencianista viene de jugar con la Selección Sub21 en el parón formando pareja con Cristhian Mosquera y marcando incluso un gol en su debut oficial con La Rojita. El valenciano está en la prelista de la absoluta, pero deberá recuperar la titularidad en Eindhoven si no quiere frenar su progreso.
