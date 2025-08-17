Yarek lidera y se hace ‘fuerte’ con el PSV

Yarek Gasioriowski enamora en la Eredivisie neerlandesa. El central se ha convertido en una pieza clave en el arranque liguero del PSV. Esta vez siendo fundamental para mantener la portería a cero y dar fortaleza defensiva a su equipo. Sin ir más lejos, Yarek ya brilló en su estreno con un gol y una asistencia en la goleada al Sparta de Rotterdam.

El PSV Eindhoven ha sumado su segunda victoria consecutiva en el inicio de Liga este domingo ante el Twente. El cuadro blanquirrojo derrotó por 2-0 al Twente con goles de Max Bruns y de Jerdy Schouten.

Otro partido en el que Yarek rayó a un gran nivel en el centro de la zaga. De hecho él y su compañero, Ryan Flamingo fueron los jugadores con mayor nota estadística según SofaScore de su equipo.

El ex del Valencia CF completó los noventa minutos con un 7’7 de nota estadística, respaldado por sus 11 despejes, 2 intercepciones, 50% de duelos ganados y 3 de 4 balones largos completados. Yarek.

Es más, Yarek es el quinto jugador con más nota de todo el campeonato con un 8’10. Una aclimatación completa en apenas unas semanas que permite a su equipo comandar la clasificación de la Eredivisie desde el inicio, sacándole dos puntos en dos partidos al Ajax.