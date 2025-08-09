Yarek debuta en la Eredivisie... ¡con gol y asistencia!

Yarek Gasiorowski empezó como titular esta noche en el estreno de la Eredivisie frente al Sparta de Róterdam. El central exvalencianista, que hace menos de una semana estaba levantando la Supercopa de Países Bajos jugando como titular, no ha tardado en convencer al entrenador neerlandés Peter Bosz para ganarse un hueco en el once. En menos de tres minutos, el futbolista nacido en Polinyà del Xúquer filtraba un pase entre líneas para Ruben van Bommel, que veía al portero mal colocado y disparaba al primer palo dejando en evidencia el fallo del cancerbero. El hijo del mítico Mark Van Bommel agradeció el gran pase que le dió Yarek señalando al español mientras celebraba el gol.

Primer gol oficial

El central de Polinyà del Xúquer no ha tardado en marcar con su nuevo club, tan solo dos partidos oficiales con el PSV le han bastado para adaptarse por todo lo alto al fútbol neerlandés. El central valenciano ha marcado el sexto tanto en la victoria del PSV frente al Sparta de Róterdam, en un centro colgado por Veerman dirigido a la cabeza del exjugador del Valencia CF, cabeceando a la perfección demostrando su poderío a balón parado y colocándola donde el portero del Sparta de Róterdam no puede llegar. Además, anota el que es su primer gol con la camiseta del PSV Eindhoven en partido oficial y el primero en su carrera deportiva. Con este resultado el PSV de Yarek tiene muy buena pinta y parece no tener techo. Ya suma dos victorias; una en su debut oficial con el PSV en el que levantó la Supercopa de Países Bajos y la de hoy frente al Sparta de Róterdam con gol y asistencia. Con el equipo valencianista no consiguió anotar en más de 2000 minutos oficiales, mientras que con el PSV ha tardado menos de dos partidos oficiales en anotar su primer tanto en la élite del fútbol.

Consolidándose en el PSV

El PSV busca revalidar su campeonato. La temporada pasada, el equipo se proclamó campeón liguero tras imponerse al Ajax y al Feyenoord. El exvalencianista viste la camiseta rojiblanca por tercera vez. En su debut se enfrentó al Athletic Club, en un amistoso donde dejó buenas sensaciones y mostró el porqué de su fichaje. Su siguiente partido ya fue oficial, la final de la Supercopa de Holanda. El técnico del PSV, Peter Bosz, no duda en darle la titularidad a Yarek en un partido importante para arrancar con buen pie la temporada liguera. La confianza depositada en el defensa de 19 años demuestra que su llegada a Países Bajos no es testimonial, sino que está llamada a tener un papel relevante en la plantilla. Su solidez y capacidad de anticipación son clave para mantener la portería a salvo durante gran parte del encuentro.