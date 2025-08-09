Yarek debuta en la Eredivisie... ¡con asistencia!

Yarek Gasiorowski empezó como titular esta noche en el estreno de la Eredivisie frente al Sparta de Rotterdam. El central exvalencianista, que hace menos de una semana estaba levantando la Supercopa de Países Bajos jugando como titular, no ha tardado en convencer al entrenador neerlandés Peter Bosz para ganarse un hueco en el once. En menos de tres minutos, el futbolista nacido en Polinyà del Xúquer filtraba un pase entre líneas para Ruben van Bommel, que veía al portero mal colocado y disparó al primer palo, dejando en evidencia el fallo del portero. El hijo del mítico Mark Van Bommel agradeció el gran pase que le dió Yarek señalando al español mientras celebraba el gol.

Consolidándose en el PSV

El PSV busca revalidar su campeonato. La temporada pasada, el equipo se proclamó campeón liguero tras imponerse al Ajax y al Feyenoord. El exvalencianista viste la camiseta rojiblanca por tercera vez. En su debut se enfrentó al Athletic Club, en un amistoso donde dejó buenas sensaciones y mostró el porqué de su fichaje. Su siguiente partido ya fue oficial, la final de la Supercopa de Holanda. El técnico del PSV, Peter Bosz, no duda en darle la titularidad a Yarek en un partido importante para arrancar con buen pie la temporada liguera. La confianza depositada en el defensa de 19 años demuestra que su llegada a Países Bajos no es testimonial, sino que está llamada a tener un papel relevante en la plantilla. Su solidez y capacidad de anticipación son clave para mantener la portería a salvo durante gran parte del encuentro.